Başakşehir İskoçya'da 'kalp' kırdı!

Medipol Başakşehir Avrupa serüvenine farklı başladı. UEFA Konferans Ligi ilk hafta maçında Hearts ile karşılaşan Emre Belözoğlu'nun ekibi sahadan 4-0 galip ayrıldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Hearts ile karşılaştı.



İskoçya'daki karşılaşmayı 4-0 kazanan Başakşehir, grubunda ilk haftayı lider kapattı.



Başakşehir grubun ikinci maçında Fiorentina'yı konuk edecek.



- Emre Belözoğlu ile Avrupa'da namağlup



UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bu sezon gruplara kalma başarısı gösteren Medipol Başakşehir ön eleme turlarında oynadığı 6 müsabakada 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.



Medipol Başakşehir, 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Maccabi Netanya ve Play-Off Turu'ndaki ilk maçta Royal Antwerp'le yenişemedi.



UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasına yükselen turuncu-lacivertliler Hearts, Rigas ve Fiorentina ile eşleşti. Emre Belözoğlu'nun ekibi grubun ilk maçında Hearts'ı deplasmanda 3-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürdü.



Grubun diğer maçında Fiorentina evinde Rigas Skola ile 1-1 berabere kaldı.



İtalyan ekibi 56'da Antonin Barak ile öne geçerken Letonya ekibi 74' Andrej Ilic'in golüyle 1 puanı yakaladı.