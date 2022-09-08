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Başakşehir İskoçya'da 'kalp' kırdı!

Medipol Başakşehir Avrupa serüvenine farklı başladı. UEFA Konferans Ligi ilk hafta maçında Hearts ile karşılaşan Emre Belözoğlu'nun ekibi sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Ekleme: 8.09.2022 - 21:54 Güncelleme: 8.09.2022 - 21:55 / Editör: Ozge Selin
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Hearts ile karşılaştı.

İskoçya'daki karşılaşmayı 4-0 kazanan Başakşehir, grubunda ilk haftayı lider kapattı.

Başakşehir grubun ikinci maçında Fiorentina'yı konuk edecek.

- Emre Belözoğlu ile Avrupa'da namağlup

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bu sezon gruplara kalma başarısı gösteren Medipol Başakşehir ön eleme turlarında oynadığı 6 müsabakada 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Medipol Başakşehir, 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Maccabi Netanya ve Play-Off Turu'ndaki ilk maçta Royal Antwerp'le yenişemedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasına yükselen turuncu-lacivertliler Hearts, Rigas ve Fiorentina ile eşleşti. Emre Belözoğlu'nun ekibi grubun ilk maçında Hearts'ı deplasmanda 3-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürdü.

Grubun diğer maçında Fiorentina evinde Rigas Skola ile 1-1 berabere kaldı.

İtalyan ekibi 56'da Antonin Barak ile öne geçerken Letonya ekibi 74' Andrej Ilic'in golüyle 1 puanı yakaladı.
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