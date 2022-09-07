Mauro Icardi, İstanbul'a geliyor
Galatasaray, PSG'nin yıldızı Mauro Icardi için tüm pürüzleri giderdi. Başarılı isim bu gece İstanbul'a gelecek.
Galatasaray, bir süredir transferi için uğraş verdiği Mauro Icardi'de mutlu sona ulaştı.
Sarı-kırmızılı ekip, dünyaca ünlü Arjantinli golcüyü Paris Saint-Germain'den 1 yıllığına kiraladı. 29 yaşındaki futbolcu, bu gece 23.45'te İstanbul'a gelecek.
PSG ile Arjantinli forvetin transferi konusunda anlaşan sarı-kırmızılıların, sağlık kontrollerinin ardından tecrübeli oyuncunun transferini resmen açıklaması bekleniyor.
Icardi'den Aslan paylaşımı
Icardi, yaşanan gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.
Yıldız golcü, Instagram hesabından, sarı-kırmızı renklerin yer aldığı Aslan dövmesinin fotoğrafını paylaştı.
Sarı-kırmızılı ekip, dünyaca ünlü Arjantinli golcüyü Paris Saint-Germain'den 1 yıllığına kiraladı. 29 yaşındaki futbolcu, bu gece 23.45'te İstanbul'a gelecek.
PSG ile Arjantinli forvetin transferi konusunda anlaşan sarı-kırmızılıların, sağlık kontrollerinin ardından tecrübeli oyuncunun transferini resmen açıklaması bekleniyor.
Icardi'den Aslan paylaşımı
Icardi, yaşanan gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.
Yıldız golcü, Instagram hesabından, sarı-kırmızı renklerin yer aldığı Aslan dövmesinin fotoğrafını paylaştı.