Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus onu istemedi! Yeni transfer gönderiliyor

Transfer sezonunun bitimine 2 gün kala Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu sezon transferin hızlı takımlarından biri olan Sarı-lacivertli takım kadrosunu neredeyse yeniden dizayn etti.Jorge Jesus'un gelmesinden sonra deneyimli hocanın istekleri doğrultusunda transferleri gerçekleştiren yönetim, hocanın performansından memnun kaldığı oyuncular için de harekete geçti.Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe'de liste dışı kalan oyuncular şaşırttı. Avrupa Ligi grup mücadelesine perşembe günü B Grubu'nda Dinamo Kiev ile oynayacağı maçla başlayacak olan Fenerbahçe, UEFA'ya yeni listeyi gönderdi.Bruma, Novak ve Lemos'un yanı sıra Serdar Dursun'un liste dışı kalması dikkat çekti. Mich Batshuayi'nin de transfer edilmesinden sonra hücumda düşünülmeyen Serdar Dursun için de Bundesliga'dan teklifler olduğu biliniyor.: Altay, Ertuğrul, İrfan Can Eğribayat (kale), Gustavo, Serdar Aziz, Alioski, Peres, Szalai (defans), Arao, Ferdi, Mert Hakan, Rossi, Arda, Osayi, İrfan Can, Lincoln, Zajc, Crespo, İsmail, Emre Mor (orta saha), Pedro, Valencia, Batshuayi ve King (forvet).