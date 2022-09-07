EuroBasket 2022 son 16 turunda Türkiye'nin rakibi Fransa olacak!
EuroBasket 2022 son 16 turunda Türkiye'nin rakibi belli oldu. Türkiye'nin rakibi Fransa olacak...
Türkiye A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu beşinci ve son maçında İspanya’ya 72-69 mağlup oldu.
Bu skorun ardından İspanya grup lideri olarak, Türkiye ise ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.
Türkiye, son 16 turunda B Grubu'nu üçüncü tamamlayan Fransa ile karşılaşacak.
Maç 10 Eylül'de Berlin'de oynanacak.
Alperen Şengün 14 sayı, 12 rebound ve 2 asistlik performansla Türkiye’nin öne çıkan oyuncusu oldu.
İspanya’da ise Willy Hernangomez kaydettiği 15 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.
12 Dev Adam, grupta Karadağ'ı 72-68, Bulgaristan'ı 101-87 ve Belçika’yı da 78-63 mağlup etmişti. Gürcistan'la oynadığı maçta ise iki uzatma bölümünün ardından parkeden 88-83 yenik ayrıldı.
Ergin Ataman’ın baş antrenörlüğünü yaptığı Türkiye’nin 12 kişilik kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir.
Bu skorun ardından İspanya grup lideri olarak, Türkiye ise ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.
Türkiye, son 16 turunda B Grubu'nu üçüncü tamamlayan Fransa ile karşılaşacak.
Maç 10 Eylül'de Berlin'de oynanacak.
Alperen Şengün 14 sayı, 12 rebound ve 2 asistlik performansla Türkiye’nin öne çıkan oyuncusu oldu.
İspanya’da ise Willy Hernangomez kaydettiği 15 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.
12 Dev Adam, grupta Karadağ'ı 72-68, Bulgaristan'ı 101-87 ve Belçika’yı da 78-63 mağlup etmişti. Gürcistan'la oynadığı maçta ise iki uzatma bölümünün ardından parkeden 88-83 yenik ayrıldı.
Ergin Ataman’ın baş antrenörlüğünü yaptığı Türkiye’nin 12 kişilik kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir.