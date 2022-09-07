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EuroBasket 2022 son 16 turunda Türkiye'nin rakibi Fransa olacak!

EuroBasket 2022 son 16 turunda Türkiye'nin rakibi belli oldu. Türkiye'nin rakibi Fransa olacak...

Ekleme: 7.09.2022 - 20:47 Güncelleme: 7.09.2022 - 20:48 / Editör: Ozge Selin
Türkiye A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu beşinci ve son maçında İspanya’ya 72-69 mağlup oldu.

Bu skorun ardından İspanya grup lideri olarak, Türkiye ise ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.

Türkiye, son 16 turunda B Grubu'nu üçüncü tamamlayan Fransa ile karşılaşacak.

Maç 10 Eylül'de Berlin'de oynanacak.

Alperen Şengün 14 sayı, 12 rebound ve 2 asistlik performansla Türkiye’nin öne çıkan oyuncusu oldu.

İspanya’da ise Willy Hernangomez kaydettiği 15 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

12 Dev Adam, grupta Karadağ'ı 72-68, Bulgaristan'ı 101-87 ve Belçika’yı da 78-63 mağlup etmişti. Gürcistan'la oynadığı maçta ise iki uzatma bölümünün ardından parkeden 88-83 yenik ayrıldı.

Ergin Ataman’ın baş antrenörlüğünü yaptığı Türkiye’nin 12 kişilik kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir.
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