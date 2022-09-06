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Terim reklamına yönetim engeli

Nef Stadyumu'na kurulacak panolarla Fatih Terim belgeselinin tanıtımı yapılmak istendi. Ancak Galatasaray yönetimi buna izin vermedi.

Ekleme: 6.09.2022 - 16:34 Güncelleme: 6.09.2022 - 16:34 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in belgeseli, bir dijital yayın platformunda 15 Eylül'de ekranlara gelecek.

Terim'in bizzat kendisini anlattığı belgeseli yayınlayacak olan firma, Türkiye'nin dört bir yanında ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde panolara reklam verdi.

Firma, Galatasaray'ın Nef Stadyumu'na da kurulacak panolarla belgeselin tanıtımını yapmak istedi. Ancak Galatasaray yönetimi buna izin vermedi.

Sarı-kırmızılı yönetim, mevcut teknik direktör Okan Buruk'u gerekçe gösterdi.

Mevcut teknik direktöre ayıp olacağı düşüncesini öne süren yönetim, reklam gelirini de geri çevirmiş oldu.
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