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Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!

Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu! TFF resmen açıkladı...

Ekleme: 5.09.2022 - 21:20 Güncelleme: 5.09.2022 - 21:21 / Editör: Ozge Selin
Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 6-14. hafta müsabaka programı açıkladı. Buna göre, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 2 Ekim Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de önümüzdeki 9 haftanın programını açıkladı. Buna göre, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 2 Ekim Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

Galatasaray-Beşiktaş derbisi ise 5 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması, 16 Ekim Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

Ayrıntılar geliyor...
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