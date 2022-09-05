Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!

Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu! TFF resmen açıkladı...

Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 6-14. hafta müsabaka programı açıkladı. Buna göre, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 2 Ekim Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.



Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de önümüzdeki 9 haftanın programını açıkladı. Buna göre, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 2 Ekim Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.



Galatasaray-Beşiktaş derbisi ise 5 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması, 16 Ekim Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.



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