Nefes kesen maçta Galatasaray kazandı! Gaziantep FK son dakikalarda yıkıldı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerle geçen müsabaka, ev sahibinin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.Mücadeleye etkili başlayan Galatasaray, rakip kalede pozisyon üstünlüğünü sağlasa da gol bulmakta zorlandı.Gaziantep, maçın 27. dakikasında yakaladığı kontratakta Sagal ile golü buldu ve 1-0 öne geçti.Galatasaray ise bu gole 36. dakikada Bafetimbi Gomis'in golüyle karşılık verdi ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.KIRMIZI KART, PENALTI VE KAÇAN GOLLER…Maçın ilk yarısının son anlarında Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun gösterdiği bu kırmızı kart çok tartışıldı. Tecrübeli stoper, Süper Lig kariyerindeki ilk kırmızı kartını böylece görmüş oldu.İkinci yarıya 10 kişi devam eden Galatasaray, rakip kalede baskılı olmaya devam etti ve birçok pozisyon buldu. Dakikalar 76'yı gösterirken penaltı kazanan Galatasaray'da topun başına geçen Gomis, kaleci Günay'ı geçemedi.GALİBİYET GOLÜ SON DAKİKADA GELDİSon dakikalara girilirken baskısını iyice artıran Galatasaray, Seferovic'in içinde olduğu pozisyonda galibiyet golünü attı. Gaziantep FK'da Kitsiou, ceza sahasında yaşanan karambolde topu kendi ağlarına gönderdi.Bu sonuçla Süper Lig'de ilk yenilgisini yaşayan Gaziantep FK, 10 puanda kaldı. Galatasaray ise 3 puanı hanesine yazdırarak puanını 10'a yükseltti.MAÇTAN DAKİKALAR27'nci dakikada hızlı çıkan Gaziantep FK'da Maxim topla buluştu. Galatasaray savunmasını hazırlıksız yakalayan deplasman ekibinde Maxim, topu sol kanattan bindiren Sagal'ın önüne bıraktı. Bu oyuncunun sert vuruşu ağlarla buluştu: 0-1.33'üncü dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın sol kanattan içeri kestiği topta Oliveira'nın kafa vuruşu kaleci Günay Güvenç'te kaldı.36'ncı dakikada Yunus Akgün, ceza sahası dışında topla buluştu ve rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun içeri kestiği topta savunmadan seken top havalandı ve altıpasta bulunan Gomis'in önünde kaldı. Gomis, yaptığı kafa vuruşuyla ağları sarstı: 1-1.38'inci dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Oliveira'nın şutunu kaleci Günay Güvenç kornere çeldi.41'inci dakikada Galatasaray'ın kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top ceza sahası yayında bulunan Boey'de kaldı. Bu oyuncunun sol ayağıyla çektiği sert şut, direkten dışarı çıktı.45'inci dakikada Figueiredo'yla hava topuna çıkan Abdülkerim Bardakcı, rakibinin yerde kalması sonucunda ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.68'inci dakikada Oliveira'nın kullandığı serbest vuruşta top, üst direğe çarparak auta çıktı.70'inci dakikada Torreira'nın orta sahada topu kaybetmesiyle hızlı hücuma çıkan Gaziantep'te ceza sahasında topla buluşan Sagal'ın sert şutu üstten auta gitti.71'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Yunus Akgün pasını Gomis'e aktardı. Gomis'in tek pasında topla buluşan ve rakibinden sıyrılan Mertens, Ertuğrul Ersoy'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Uğurlu, penaltı noktasını gösterdi.73'üncü dakikada topun başına geçen Gomis'in vuruşunda kaleci Günay Güvenç gole izin vermedi.83'üncü dakikada Van Aanholt'un sol kanattan içeri kestiği ortada Seferovic'in kafa vuruşu kaleci Günay Güvenç'te kaldı. Bu pozisyonun devamında hücuma hızlı çıkan Gaziantep FK'da Veliu, Boey'den sıyrılarak ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı, top kaleci Muslera'da kaldı.90+1'inci dakikada Boey, sağ kanattan hızlı çıktı. Rakiplerinden birer birer sıyrılan Boey, ceza sahası içinde bulunan Yunus Akgün'ü gördü. Yunus'un çektiği şutu kaleci Günay Güvenç kurtarırken, Seferovic de Günay'a takıldı. Günay'dan seken top Kitsiou'ya çarparak ağlarla buluştu: 2-1.Müsabaka, sarı-kırmızılı ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile son buldu.