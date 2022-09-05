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Aslan evinde galibiyet peşinde! Galatasaray - Gaziantep FK maçında 11'ler belli oldu!

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Fredrik Midtsjö, maç kadrosunda yer almıyor. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Ekleme: 5.09.2022 - 20:04 Güncelleme: 5.09.2022 - 20:07 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Nef Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Galatasaray, Süper Lig'in ilk 4 haftasında 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 7 puan topladı. Süper Lig'de çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve birinde berabere kalan Gaziantep FK ise hanesine 10 puan yazdırdı.

GALATASARAY'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU!

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis.

GAZİANTEP FK: Günay, Djilobodji, Jevtovic, Ertuğrul, Hanousek, Mustafa, Abdulkadir, Figueiredo, Sagal, Maxim, Kitsiou.

GALATASARAY'DA TEK EKSİK!

Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi tamamlanan ve takımdan ayrı saha çalışmalarına başlayan Fredrik Midtsjö'nün maçta forma giymesi beklenmiyor.

Aslan evinde galibiyet peşinde! Galatasaray - Gaziantep FK maçında 11'ler belli oldu!

GAZİANTEP FK İLE 7. RANDEVU

Galatasaray, Süper Lig'de dördüncü sezonunu geçiren Gaziantep FK ile bu kulvarda 7. kez karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile daha önce oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 8 gol gördü.

GAZİANTEP FK ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR!

Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puan topladı. Ligde mağlubiyeti bulunmayan ve puan cetvelinde maç eksiğiyle 5. sırada yer alan Gaziantep ekibi, iyi gidişatını sürdürmek istiyor. Takımda sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
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