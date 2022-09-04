Kanarya evinde rahat kazandı! Fenerbahçe 3 puanı 2 golle aldı!

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri yeni transferler 37'de Joao Pedro ve 50'de Joshua King kaydetti. Bu sonuçla ilk 5 haftada 3. galibiyetini alan Fenerbahçe 10 puana yükseldi. Kayserispor ise 6 puanda kaldı.MAÇTAN DAKİKALAR7. dakikada Fenerbahçe önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Szalai'nin orta sahadan uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Joao Pedro, ceza sahasında topu kontrol etti. Bu oyuncunun Kolovetsios ile girdiği ikili mücadelede seken topu penaltı noktası civarında önünde bulan Crespo'nun yerden şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.17. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sağdan kullandığı taç atışında Campanharo'nun kafasından seken topu altıpasın önünde King kontrol etti. Bu oyuncunun yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, Hosseini'ye çarparak kornere çıktı.GOL! 37. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Arao'nun şık pasında topla buluşan Pedro'nun ceza sahası içinde topu kontrol ettikten sonra sağ ayağıyla köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe 1-0 önde tamamladı.GOL! 50. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Rakip yarı alanda seri paslarla hücum eden sarı-lacivertlilerde King, Pedro'yla duvar pas yaptı. King, ceza yayına girer girmez düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-0.52. dakikada King'in ceza yayı üzerinden çektiği şutta top üstten auta gitti.70. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağdan ortasına Rossi'nin kale sahası önünde yaptığı vuruşta, top üstten dışarı çıktı.73. dakikada Peres'in ceza sahasında yaptığı hata sonucu topu kapan Gökhan Sazdağı, meşin yuvarlağı yanındaki Gavranovic'e çıkardı. Müsait durumdaki Gavranovic'in şutunu kaleci Altay Bayındır kurtardı. Altay'dan dönen topu kale sahası önünde Cardoso tamamlamak istedi ancak bu şutta da Altay Bayındır topu direk dibinde ayağıyla kurtardı. Pozisyonun devamında savunma topu tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.86. dakikada Rossi'nin soldan getirerek ceza sahasına çevirdiği topla arka direkte Ferdi Kadıoğlu buluştu. Ferdi'nin kayarak yaptığı vuruşta top yan direkten oyun alanına döndü. Fenerbahçe, sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.JORGE JESUS'TAN 6 DEĞİŞİKLİKSpor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Yukatel Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe, son maçına göre ilk 11'de 6 değişiklikle sahaya çıktı. Sarı-lacivertli futbol takımı, müsabakaya Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Luan Peres, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Willian Arao, Ezgjan Alioski, İrfan Can Kahveci, Joshua King ve Joao Pedro 11'iyle başladı.Yedek kulübesinde ise İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Lincoln Henrique, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Armindo Bruma, Miha Zajc ve Emre Mor yer aldı.Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, takımını 3-4-3 dizilişiyle sahaya sürdü. Portekizli teknik adam, ligin 4. haftasında Arabam.com Konyaspor karşısında ilk 11'de şans verdiği Emre Mor, Zajc, Lincoln Henrique ve Rossi'yi yedeğe çekti. Bu maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Enner Valencia, kırmızı kart cezası nedeniyle, Mauricio Lemos ise takımda düşünülmediği gerekçesiyle kadroda yer almadı.FENERBAHÇE'DE 7 EKSİKSarı-lacivertli takımda 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Kayserispor mücadelesinin kadrosuna dahil edilmedi. Kart cezalısı Valencia, sakatlığı bulunan Nazım Sangare ile İsmail Yüksek, henüz hazır olmayan Serdar Aziz'in yanı sıra takımda düşünülmeyen Lemos, Novak ve Burak Kapacak kadroda yer almadı.JOAO PEDRO, İLK KEZ 11'DEFenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Joao Pedro, ilk kez 11'de sahaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin Cagliari'den transfer ettiği Brezilya asıllı İtalyan hücum oyuncusu, sakatlığı nedeniyle takımdan bir süre uzak kalmıştı. Pedro, sadece Konyaspor maçının son 19 dakikasında forma giymişti. Yeni transferlerden Alioski ise sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de ilk kez 11'de tercih edildi.YENİ TRANSFER BATSHUAYI, TARAFTARIN KARŞISINDAFenerbahçe'nin İngiltere temsilcisi Chelsea'den kadrosuna kattığı Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, müsabakadan önce sarı-lacivertli taraftarı selamladı. Sarı-lacivertlilerin 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı 28 yaşındaki santrfor, taraftarların sevgi gösterilerine alkışlarla karşılık verdi. Karşılaşma kapalı gişe oynadı. Ülker Stadı'ndaki tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarına büyük destekte bulundu.