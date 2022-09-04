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Ali Koç açıkladı! 'Fenerbahçe taraftarı uyanın artık'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç; "Yok Nottingham evrakları yetiştirememiş... Fenerbahçe taraftarı uyanın artık." dedi.

Ekleme: 4.09.2022 - 00:26 Güncelleme: 4.09.2022 - 00:34 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kayserispor galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu.

Ali Koç açıklamasında; 'Avrupa'da oynuyoruz, burada çalınan faullerin yarısı orada çalınmıyor. Oyun sürekli duruyor. Crespo'yu resmen ezdiler bugün, bir tanesi kart görmedi. Hakemlerin oyun akışını biraz daha hızlandırmaları lazım.' dedi.

Başkan sözlerinin devamında; 'TFF ve Galatasaray'a yapılan saldırıları meczup kişiler tarafından yapılan, tekrarlanmayacak olaylar olarak görmek istiyorum. Bir an önce açığa çıkmalı. Devletimiz çok kısa sürede suçluları buldu. Ancak bize yapılan saldırı hala faili meçhul. Türkiye'ye yakışmıyor.' açıklamasında bulundu.

Başkan Koç; 'Yurt dışından bugün geldim. Bazı gazeteler alaycı bir şekilde ele almışlar; 'Fırsat transferi buymuş.' Yok Trabzonspor'un bizimle ilgili paylaşımları... Weghorst da bize önerildi, hocanın profiline uymadı. Maxi Gomez de bize önerildi. Salı günü almayacağımızı söyledik.' sözlerini sarf etti.

Ali Koç; 'Trabzonspor'un Maxi Gomez'i, bizim armuza rağmen aldığı konusu, Trabzonspor'un 8 şampiyonluğu ne kadar gerçekse, bu da o kadar gerçektir.' dedi.

Batshuayi hakkında konuşan Koç; 'Batshuayi, hocamızın verdiği üç profilden biriydi. Üç ay önce Batshuayi'nin fiyatı bu muydu? Yok Nottingham evrakları yetiştirememiş... Fenerbahçe taraftarı uyanın artık.' açıklamasında bulundu.
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