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Türkiye, tekvandoda Avrupa şampiyonu

Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası sona erdi. Türkiye takım halinde Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Ekleme: 30.09.2022 - 17:27 Güncelleme: 30.09.2022 - 17:41 / Editör: Ozge Selin
Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası 4 sıklette yapılan müsabakalarla sona erdi. Son gün müsabakalarında erkekler 68 kiloda Arslan Demir altın madalya kazandı. Türkiye, bu madalya ile şampiyonayı 3’ü altın, 3’ü gümüş ve 4’ü bronz olmak üzere 10 madalya ile tamamladı.


Türkiye, bu sonuçların ardından takım halinde Avrupa şampiyonu oldu. Ay-yıldızlı milliler erkek takım sıralamasında da Avrupa’nın zirvesine çıkarken, kadın takım sıralamasında Avrupa 2’ncisi oldu.

“2022’YE DAMGA VURUYORUZ”
Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, elde edilen başarıda emeği geçenleri kutladı. Başkan Şahin, “Türk tekvandosu olarak 2022’ye damga vuruyoruz. Mayıs ayında İngiltere’de büyüklerde tarih yazarak tüm klasmanlarda Avrupa şampiyonu olmuştuk. Bugün büyükler kategorisinin bir altı olan ümit sporcularımızla benzer bir başarıyı yakaladık. Yıl içinde yine önemli başarılar elde ettik. Aldığımız sonuçlar Paris 2024 yolunda bizlerin umudunu arttırıyor. Bizi izlemeye devam edin, ülkemizi gururlandırmaya devam edeceğiz” dedi.

Şampiyonada madalya kazanan sporcularımız şu şekilde:

Altın: Özge Özbey (57kg), Enes Kaplan (58kg), Arslan Demir (68kg)

Gümüş: Öykü Özbey (53kg), Sude Yaren Uzunçavdar (+73kg), Cemil Tarık Altıngöz (74kg)

Bronz: Elif Sude Akgül (49kg), Ayselnur Sağlık (+73kg), Bilal Küskü (58kg), Kadir Şantaş (74kg)
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