Galatasaray haberleri: Galatasaray Arda Turan kararını verdi! Resmi açıklama sonrası flaş karar...

Galatasaray haberleri: Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Galatasaray'ın eski yıldızı Arda Turan, geçtiğimiz haftalarda futbolu bıraktığını açıklamıştı. Başarılı futbol adamının sarı-kırmızılılarda antrenörlük görevine başlayacağı öne sürülmüştü. Bu gelişmelerin ardından Arda Turan için Galatasaray'dan resmi açıklama geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, Arda Turan için verilen kararı detaylarıyla açıkladı.

Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Galatasaray'ın eski yıldızı Arda Turan, geçtiğimiz haftalarda futbolu bıraktığını açıklamıştı. Başarılı futbol adamının sarı-kırmızılılarda antrenörlük görevine başlayacağı öne sürülmüştü. Bu gelişmelerin ardından Arda Turan için Galatasaray'dan resmi açıklama geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, Arda Turan için verilen kararı detaylarıyla açıkladı. Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da tamamladıktan sonra futbolu bıraktığını açıklayan Arda Turan'ın kariyerine nasıl devam edeceği merak konusuydu.





İstanbulspor'la oynanan hazırlık maçının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Arda bizim için ve Türk futbolu için çok değerli bir isim. Galatasaray'ın kapıları onun için her zaman açıktır. Arda'nın da futbol sonrası hangi konuda futbolun içinde olacağına kendi karar verecek.



Bununla ilgili kendini geliştirecektir. Geleceğine yatırım yapacaktır. Arda bizim için önemli. Şu anda böyle bir görüşmemiz olmadı." ifadelerini kullanmıştı.



Sarı-kırmızılıların Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un da Arda Turan'ı, satın alması an meselesi olduğu Belçika ekibi Olympic Charleroi'nın teknik direktörü yapacağı iddia edilmişti.



Bu gelişmeler sonrası Erden Timur, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu sarı-kırmızılı kulüpte yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.



"SEVGİ İKLİMİNİ YAYMALIYIZ"



Timur, kulüplerin temel amacının memleketi kalkındırmak olduğunu söyleyen Timur, "Önce kendi memleketine, sonra dünyaya bir şeyler yapmak. Bir başarı olacaksa bunsuz olduğunda bereketsiz oluyor. Gerçek sevgi iklimi olmadığında başarı olmuyor. 3.5 ayda ne oldu? Herkes takip ediyordur. Geçmiş dönem başkanlarımız örneğin sayın Adnan Polat. Florya'ya geldi. Ada'nın açılışına geldiler. Burak Elmas geldi. İnsanlara açık olmak gerekiyor. Kimseyi yargılamamak gerekiyor. Herkes iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Geçmiş için de gelecek için de. Sevgi iklimini sadece Galatasaray'a değil, Türkiye'ye yaymamız gerekiyor" şeklinde konuştu.



"MARCAO BİZE CİDDİ PARA KAZANDIRDI"



Dünya yıldızlarının Türkiye'ye gelişi ile ilgili kendisinin ön plana çıkarılması hakkında konuşan Erden Timur, "Ben ön plana çıkıyorum. Ancak basketboldaki gibi bu ekip işi. Bir çok insanın emeği var. Herkese, başta başkanım olmak üzere, tüm üyelere; sonra Okan hocamıza teşükker ediyorum. Gerçekten gece gündüz çaba sarfetti. Oyuncu izledi, takım işleri vardı. Gece 3'lerden, 4'lerden önce Florya'dan gidilmiyordu. Bazen bize çay getiriyorlardı. Onlar da bize hakkını helal etsin. Uğur Yıldız çok önemli iş yaptı. Cenk Ergün çok önemli iş yaptı. Sadece 13 oyuncu alınmadı, 26 oyuncu gönderildi. Geçen sene de seçim geç olmuştu ama Fatih Hoca'mız vardı. İki ayda her şey yapıldı. Herkes gecelere kadar çalışıyordu. Sosyal medya ekibine, çok güzel bir şekilde bunu lanse ettiler. Marcao gitti, bize ciddi bir para kazandırdı. Eski yönetimlere de teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.



TRANSFERDE İKNA SÜRECİ



Transferlerin ikna sürecinde ekip olarak mücadele ettiklerini söyleyen Timur, "Giden herkese de tek tek teşekkür ediyorum. Alpaslan Dikmen'in çok güzel sözü vardır. Ter döken, tüm giden herkese teşekkür ediyoruz. O yüzden bu süreç ekip işi ve bu kadar insanın çok emeği var. Dört ay, seçimle birlikte gece dörtten önce uyuduğumuz çok nadirdir. Oyuncuları ikna süreçlerinde tüm ekip olarak mücadele ettik. İnsanların karar verme süreçleri sadece para değil. İnsan kendisini karşıdaki yerine koyunca, biz 'garanti oyunculara ihtiyacımız var' demiştik. Geleceği de planlamıştık. Orta üst kulüplerden teklif alması lazımdı. Winner (Kazanan) karakteri olacak, şampiyonluk isteyen oyuncu olacak. Oyuncunun önceliği para olmayacaktı. Bugüne kadar Türkiye Ligi'nde genelde maaşı iki ile iki buçukla çarpılmış, dört sene kontratlar verilmiş. Bizim aldığımız oyuncuların dördü aldığı maaşın daha azına aldı. Bir tane 140 bin Euro daha fazla verdiğimiz bir oyuncu var" değerlendirmesini yaptı.



"TEKRAR AVRUPA ŞAMPİYONU OLACAĞIZ"



Erden Timur, sarı-kırmızılı takımın yaş ortalamasının geçen seneden 2 yaş daha az olduğunu dile getirerek, "Kendisini ispat etmiş, elit takımlardan teklif alan iki oyuncu da var. 23-24-25 yaş olduğunda rakamlar daha farklı oluyor. Neye ikna ettik, bir plan anlattık. Bence samimiyete, kararlılığa ikna olur. Rasyonalite çok önemli ama bir beyin beş beyni ikna etmeye çalışırken, kalp bin kalbi fetheder. Biz 5 yıllık plan ortaya koyduk. Tekrar Avrupa şampiyonu olacağız dedik. Akademi organizasyonundan tutup da, uluslararası futbol insanlarıyla bir şeyler ortaya koyduk. Finansmanı da anlattık. Uzun sürüyor. Esnemedik. Dediğimiz gibi, bizim için bir turnusoldu. Karakterli oyuncular. Sadece winner karakterli değil. Uluslararası bir şirketle 15-16 sayfalık karakter analizi yaptırdık. Çok önemli karakterler getirdik" açıklamalarını yaptı.



"ARDA TURAN İÇİN JÜBİLE DÜŞÜNÜYORUZ"



Geçtiğimiz günlerde futbolu bıraktığını açıklayan Arda Turan için bir jübile maçı planladıklarının altını çizen Erden Timur, "Arda Turan, çok büyük bir Galatasaraylıdır. Galatasaray taraftarının her zaman sahiplenmesi, sahip çıkması gerekir. En kariyerli yerli futbolcudur ve gurur duymalıyız ki Galatasaraylıdır, altyapımızdan çıkmıştır. Barcelona, Atletico Madrid gibi kulüplerde oynamış, Avrupa'da finaller oynamış.



Teknik adamlık olarak Fatih Terim'dir, futbolculuk ta da en başarılısı Arda Turan'dır. Arda'ya jübileyi düşünüyoruz. Ayrıca Galatasarayımıza hizmet vermiş ve jübile yapmamış diğer oyuncularımız için de aynı şeyi düşünüyoruz. Hiçbir şey için geç değildir. Başka bir şey düşünüyoruz. Okan Hocamız da bu konulara çok önem ve değer veriyor" ifadelerini kullandı.



TRANSFER AÇIKLAMASI



"Gelecek senenin transfer stratejisini yaptınız mı?" şeklinde sorulan soruya ise Erden Timur, "Dört oyuncumuzun sözleşmesi bir yıllık. Aslında yüksek maaş. Oliviera'nın sözleşmesi dört yıllık. Porto'daki sözleşmesi de dört yıllıktı. Maaşlar düştü. Bonuslar kısmı çok çok farklı. Çok ufak rakamlar. Uzama opsiyonlarında 20-25 maç, ilk 11. 45 dakika koyduğumuz bir yerde uzatmalar dahil değil. Bunun amacı oyuncunun kafası rahat olsun istedik. Gelecek seneyi planlamak için birer yıllık planlamayı yaptık. Hangi yaşta olursa olsun, her oyuncu dört ve beş yıl sözleşme ister. Bir yıllık sözleşme nedeni oyuncunun ne kadar istediğini gösteriyor. Gelecek yıl için çok önemli planlar yapıyoruz. Detay veremem. Şu anki rakiplerimiz gibi bizim de 5-6-7-8 ay zamanımız var. Farklı stratejilerimiz var.



Scouting anlamında farklı bir yapılanma oluşturacağız. Değişiklikler olacak. 7 ayrı bölgeye ayrılıyoruz. Oyuncu analiz, takip kısmı farklı bir şekilde çalışacağız. Bunların izlenmesi yazılımla olacak. Hepsi gelecek seneki havuzu geliştirmek için olacak. Galatasaray sadece kendisine alacağı değil, alıp kiralayacağı oyuncular olacak. Sadece bizden yetişen oyuncudan para kazanmayacağız. Başka kulüplere de göndererek geniş bir planımız var" cevabını verdi.



TFF VE HAKEM AÇIKLAMASI



"TFF ve hakem kurullarına bir uyarı olacak mı?" şeklinde yöneltilen soruya Erden Timur şu cevabı verdi:



"Çok sert açıklama ne kadar fayda veriyor. Empati yapmak lazım. Burada bence bir sahtecilik var. Karar verici insanla yüz yüze bakıp sonra eleştiriyorsunuz. Orada konuşurken eleştirin, orada gösterdiniz veya göstermediniz; çıkıp esip gürlüyorsunuz. Kendinizi o kişinin yerine koyun. "Dışarıda kendi taraftarına mesaj veriyor" derim. O işinin nezdinde samimiyetsiz bir imaj veriyorsunuz. Tüm maçları analiz edip, karşı tarafa bunu anlatmanız gerekiyor demiştik. Ancak veriyle bunu yapmalısınız. Her kurumda bir yapı vardır. Medyaya baktığınızda çok az Galatasaraylı insan var. Şunun samimiyetini sorgularım. Bağırdın, çağırdın... Taraftar diyor ki, 'Galatasaray'ın hakkını çok iyi savundun' ancak bu, bunu bir yere ispat etmek, kendinden emin olmamaktır bence."