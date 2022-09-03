Süper Lig'de Sivasspor, Fatih Karagümrük'e karşı! İşte ilk 11'ler...
Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor...
Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor...
İŞTE İLK 11'LER!
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Appindangoye, Uğur, Keita, Hakan, Charisis, N'Jie, Gradel, James
FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Salih, Baniya, Dresevic, Caner, Ozdoev, Shukurov, Colley, Borini, Jimmy, Diagne
HAKEM: Yasin Kol
STAT: Yeni Sivas 4 Eylül Stadı
SAAT: 19.15
YAYIN: beIN SPORTS 2
İŞTE İLK 11'LER!
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Appindangoye, Uğur, Keita, Hakan, Charisis, N'Jie, Gradel, James
FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Salih, Baniya, Dresevic, Caner, Ozdoev, Shukurov, Colley, Borini, Jimmy, Diagne
HAKEM: Yasin Kol
STAT: Yeni Sivas 4 Eylül Stadı
SAAT: 19.15
YAYIN: beIN SPORTS 2