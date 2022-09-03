Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Fatih Karagümrük arasındaki maç 0-0 sona erdi.!
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Fatih Karagümrük arasındaki maç 0-0 sona erdi. Ev sahibi Sivasspor'un galibiyet hasreti devam ederken; konuk ekip, son iki maçta 4 puan topladı.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada Leke James'in pasıyla ceza sahası içine giren Njie, kaleci Vivano ile karşı karşıya kaldı. Njie'nin zayıf vuruşunda top auta çıktı.
14. dakikada Borini'nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Colley'in vuruşu sonrası meşin yuvarlak, kale direğinin yanından auta gitti.
21. dakikada Goutas'ın uzun pasında topla buluşan Njie'nin vuruşunda, kaleci Viviano meşin yuvarlağı kornere çeldi.
22. dakikada Diagne'nin pasında kaleci Ali Şaşal ile karşı karşıya kalan Borini'nin vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
İKİNCİ YARI AZ SONRA
10. dakikada Leke James'in pasıyla ceza sahası içine giren Njie, kaleci Vivano ile karşı karşıya kaldı. Njie'nin zayıf vuruşunda top auta çıktı.
14. dakikada Borini'nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Colley'in vuruşu sonrası meşin yuvarlak, kale direğinin yanından auta gitti.
21. dakikada Goutas'ın uzun pasında topla buluşan Njie'nin vuruşunda, kaleci Viviano meşin yuvarlağı kornere çeldi.
22. dakikada Diagne'nin pasında kaleci Ali Şaşal ile karşı karşıya kalan Borini'nin vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
İKİNCİ YARI AZ SONRA