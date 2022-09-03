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Konyaspor, Giresun'dan galibiyetle dönüyor...

Spor Toto Süper Lig'de Arabam.com Konyaspor Giresunspor'u deplasmanda 1-0 yendi; maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Yeşil Beyazlılar'ı üç puana taşıyan isim 51. dakikadaki golüyle Muhammet Demir oldu.

Ekleme: 3.09.2022 - 23:53 Güncelleme: 3.09.2022 - 23:58 / Editör: Ozge Selin
MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Konyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Muric'in pasıyla Endri Çekiçi ceza sahasına girdi. Alper Uludağ'ı çalımlayan oyuncunun vuruşunda top kaleci Onurcan Piri de kaldı.

15. dakikada gelişen Giresunspor atağında Borja Sainz, Bajic'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluştu. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda kaleci Sehic, ayaklarıyla topu kornere çeldi.

34. dakikada sol kanattan Bytyqi'nin arka direğe yaptığı ortaya Muhammet Demir'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

38. dakikada Giresunspor'da Alper Uludağ'ın kullandığı kornerde Arias kafayla topa vurdu. Sol direk dibinde kaleci Sehic, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

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