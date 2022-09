Eski Galatasaray Yöneticisi Emir Sarıgül’den anlamlı çağrı!

Galatasaraylı eski yönetici Emir Sarıgül, TFF ve Galatasaray Adası’na yapılan silahlı saldırıdan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sporda şiddete yer olamaz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına yönetim kurulu toplantısı sırasında silahlı saldırı düzenlendi.



5 kurşunun binaya isabet ettiği saldırıda, kurşunlardan biri Hamit Altıntop'un başının üzerinden geçti. TFF'ye düzenlenen bu saldırıdan bir gün sonra da dün akşam saatlerinde Galatasaray Adası'na ateş açıldı.



Galatasaray'dan yapılan açıklamada, herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ifade edilirken, olayda adanın çevresindeki camlardan birinin kırıldığı belirtildi.



EMİR SARIGÜL'DEN ANLAMLI ÇAĞRI



Peş peşe düzenlenen silahlı saldırılar Türk futbolunun gündemine oturdu. Galatasaraylı eski yönetici Emir Sarıgül ise, bugün kendisine ait twitter hesabından anlamlı bir çağrı yaptı.



'ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE HAYIR'



Riva ve Galatasaray Adası'na düzenlenen silahlı saldırılara dikkat çeken Sarıgül, “Şiddetin yankısı olan kurşun sesini hiçbir zaman hiçbir yerde kabul edemeyiz. Şiddetin her türlüsüne hayır” ifadelerini kullandı.