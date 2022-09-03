Başakşehir'de yeni transferler işbaşı yaptı! Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti!

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir sahasında, Alanyaspor ile karşılaştı.



Ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0 kazandı.



Başakşehir'in golü; 23. dakikada Serdar Gürler ve 85. dakikada yeni transfer Keny'den geldi.



Keny'nin golünde asisti, yine ilk maçına çıkan Bertrand Traore yaptı.



Bu sonuçla birlikte Başakşehir puanını 10'a yükseltti. Alanyaspor ise 5 puanda kaldı.



Başakşehir 6. haftada deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Alanyaspor ise aynı haftada sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak.



İlk 11'de 6 değişiklik



Spor Toto Süper Lig'in beşinci haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları ve 2-0 kazandıkları Yukatel Kayserispor karşılaşmasına göre ilk 11'inde 6 değişiklik yaptı.



Emre Belözoğlu, karşılaşmada kaleci Muhammed Şengezer, Ahmed Touba, Deniz Türüç, Danijel Aleksic, Nacer Chadli ve Patryk Szysz'nin yerine, Volkan Babacan, Leo Duarte, Mahmut Tekdemir, Serdar Gürler, Münir ve Stefano Okaka'ya ilk 11'inde şans verdi.



Medipol Başakşehir, sahaya Volkan Babacan, Junior Caiçara, Duarte, Yossouf Ndayishimiye, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Münir ve Okaka ilk 11'iyle çıktı.



Bertrand Traore ilk kez kadroda



Medipol Başakşehir'in yeni transferi Bertrand Traore, ilk kez maç kadrosunda yer aldı. Oyuncu 76. dakikada oyuna girdi.



Teknik direktör Emre Belözoğlu, Burkina Fasolu hücum oyuncusuna yedekler arasında maç kadrosunda yer verdi.