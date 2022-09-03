Başakşehir, Alanyaspor'u konuk ediyor. İşte ilk 11'ler...
Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor deplasmanda Başakşehir'le karşılaşıyor.
Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor deplasmanda Başakşehir'le karşılaşıyor.
İLK 11'LER!
BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Caicara, Leo Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut, Serdar Gürler, Berkay, Chouiar, Okaka
ALANYASPOR: Runarsson, Pereira, Fatih, Furkan, Balkovec, Fer, Umut, Efkan, Oğuz, Zinedine Ferhat, Eduardo
HAKEM: Ali Şansalan
STAT: Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
SAAT: 19.15
YAYIN: beIN SPORTS 1
İLK 11'LER!
BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Caicara, Leo Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut, Serdar Gürler, Berkay, Chouiar, Okaka
ALANYASPOR: Runarsson, Pereira, Fatih, Furkan, Balkovec, Fer, Umut, Efkan, Oğuz, Zinedine Ferhat, Eduardo
HAKEM: Ali Şansalan
STAT: Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
SAAT: 19.15
YAYIN: beIN SPORTS 1