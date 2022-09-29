TFF, Amedspor'un cezasını açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Amedspor-Bursaspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle ev sahibi takıma 2 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

PFDK, Bursaspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle Amedspor'a 2 maç men ve 140 bin TL para cezası verdi.



PFDK, seyircilerin merdiven boşluklarını boş bırakmaması nedeniyle de kulübün 16 bin TL para cezası ödemesine hükmetti.