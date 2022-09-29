Katar'dan Dünya Kupası için zorunlu askerlik kararı...

Katar, denizaşırı ülkelerde görev yapan diplomatlarla birlikte çok sayıda vatandaşını 2022 Dünya Kupası için zorunlu askerliğe çağırdı.

Futbolun milli takımlar düzeyindeki en büyük organizasyonu Dünya Kupası'na sayılı günler kala Katar, çok sayıda diplomatı ve sivili zorunlu askerlik görevine çağırdı.



Reuters'a açıklamalarda bulunan ve ismi açıklanmayan bir kaynağın verdiği bilgilerde, çağırılan kişilerin Dünya Kupası boyunca stadyum çevresinde oluşacak kuyruklarda ve taraftarların stadyumlara girişlerindeki arama noktalarında görevlendirileceği ve bu konularda eğitim aldıkları belirtildi. Haberde, gönüllü olarak da eğitime katılanların olduğu aktarıldı.