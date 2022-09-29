Galatasaray'lı oyuncudan flaş açıklama! 'Büyük bir kulüpte oynamaya ihtiyacım vardı'

Galatasaray'da Juan Mata, sarı-kırmızılı takıma transfer sürecinin çok hızlı bir şekilde geliştiğini söyledi. Mata, takımdaki atmosferin iyi olduğunu belirtirken teknik direktör Okan Buruk'la ilgili, "Yeni tanıştık ama Başakşehir'in hocası olduğu zaman onlara karşı oynamıştık. Çok büyük bir insan olduğunu düşünüyorum." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor'la karşılaşacak Galatasaray'da Juan Mata, sarı-kırmızılı kulübe transfer süreci ve takıma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Galatasaray'a transfer sürecini anlatan Juan Mata, 'Süreç çok hızlı gelişti. Çok hızlı bir şekilde imzaları attık. Kariyerimin bu döneminde Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynamaya ihtiyacım vardı. Buraya, şampiyon olmak için, unvanlar kazanmak için ve tabii ki gerçekten oynamak için geldim. Ve bunu da çok istiyordum. Dolayısıyla hızlı bir şekilde gelişti. Transfer dönemi bitmek üzereydi. Benim menajerim de hocamızla çok hızlı bir şekilde konuşmaları gerçekleştirdi. Biz de zaten çok heyecanlıydık buraya gelmek için. Hızlı bir şekilde uçağa atladım ve transfer dönemi kapanmadan önce buraya geldim.' ifadelerini kullandı.