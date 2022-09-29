Beşiktaş Emlakjet, FIBA Europe Cup'a veda etti...

FIBA Europe Cup elemelerinin yarı finalinde Beşiktaş Emlakjet, Cholet Basket'e 93-62 yenilerek elendi.

FIBA Europe Cup elemeleri yarı finalinde Beşiktaş Emlakjet deplasmanda Fransa'nın Cholet Basket takımıyla karşı karşıya geldi.



La Meilleraie Spor Salonu'ndaki karşılaşmada, siyah-beyazlı takım, ilk çeyreği 22-20 geride kapattı. Beşiktaş, ikinci çeyrekte farkın açılmasına engel olamadı ve devreye 51-26 geride girdi.



İkinci yarıda da farkı eritemeyen Beşiktaş, maçtan da 93-62 mağlup ayrıldı ve turnuvaya veda etti.

