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Beşiktaş Emlakjet, FIBA Europe Cup'a veda etti...

FIBA Europe Cup elemelerinin yarı finalinde Beşiktaş Emlakjet, Cholet Basket'e 93-62 yenilerek elendi.

Ekleme: 29.09.2022 - 01:42 Güncelleme: 29.09.2022 - 01:51 / Editör: Ozge Selin
FIBA Europe Cup elemeleri yarı finalinde Beşiktaş Emlakjet deplasmanda Fransa'nın Cholet Basket takımıyla karşı karşıya geldi.

La Meilleraie Spor Salonu'ndaki karşılaşmada, siyah-beyazlı takım, ilk çeyreği 22-20 geride kapattı. Beşiktaş, ikinci çeyrekte farkın açılmasına engel olamadı ve devreye 51-26 geride girdi.

İkinci yarıda da farkı eritemeyen Beşiktaş, maçtan da 93-62 mağlup ayrıldı ve turnuvaya veda etti.
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