Amedsporlu futbolcunun vukuatları sahada olmasını sorgulatıyor...

Amedspor'un kaptanlarından olan Mansur Çalar'ın futbolculuk kariyerindeki vukuatları sosyal medyada sorgulanır hale geldi. Yakın zamanda oynanan Bursaspor maçında yeniden gündeme gelen oyuncunun futboldan men edilip sonrasında yeniden sahalara dönmesi eleştiriliyor.

Amedsporlu Mansur Çalar'ın sahaya jiletle çıkıp rakip futbolculara fiziki zararda bulunması ve sonrasında futboldan men edilmesine rağmen bu kararın iptali tartışma konusu olmuştu. Çalar, bu olayın ardından da benzer olaylara karışmıştı.



Sakaryaspor ile oynanan karşılaşmada yaptıklarından dolayı 20 maç men cezası alan oyuncu, cezasını tamamladıktan sonraki süreçte çıktığı Hekimoğlu Trabzon maçında da rakip futbolculardan Talha Yazgan'a tırnaklarıyla saldırmıştı.



Mansur Çalar son olarak Bursaspor maçında gündeme geldi. Amedspor'un kaptanlarından olan oyuncu, 2. lig maçı öncesinde Amedli taraftarlar tarafından kışkırtıldı. Mücadele öncesinde tesislere gelen Amedsporlular, takımlarını motive etmek için futbolculara tepki çeken ifadeler kullandı.



Amedspor'un 2-0 kazandığı ve skandal olayların yaşandığı maçtan sonra yeniden gündeme gelen Mansur Çalar'ın hala sahalarda futbol oynuyor olması tepkiyle karşılandı.



