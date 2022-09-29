A Milli Kadın Voleybol Takımı set vermedi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki dördüncü maçında Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti ve son 16'ya kaldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu dördüncü maçında Hırvatistan'la karşılaştı.



İlk sette rakibine 25-14'lük üstünlük kuran Filenin Sultanları, ikinci seti ve üçüncü seti 25-12 kazanarak mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte milliler, gruptaki üçüncü galibiyetini elde etti.



Milli takımda, Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş 12'şer sayıyla oynadı.



A Milli Kadın Voleybol Takımı, gruptaki son maçında 1 Ekim Cumartesi günü TSİ 21.30'da Polonya ile karşılaşacak.



Gruptaki ilk maçında Tayland'a kaybeden Filenin Sultanları, ikinci maçta Güney Kore'yi 3-0, üçüncü maçta ise Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etmişti.



Türkiye: 3 - Hırvatistan: 0

Salon: Ergo Arena

Hakemler: Rene Karina Noemi (Arjantin), Cambre Wim (Belçika)

Türkiye: Cansu Özbay, Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Meryem Boz, Ayçin Akyol, Meliha Ismailoğlu, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin)

Hırvatistan: Fabris Samanta, Grbavica Mika, Milos Laura, Strunjak Ema, Butigan Bozana, Peric Klara (Samadan Martina, Mlinar Lucija, Karatovic Dijana)

Setler: 25-14, 25-12, 25-12