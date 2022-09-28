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İngiliz Guardian’ın hazırladığı ‘Dünyanın En İyi 60 Genç Yeteneği’ listesinde Galatasaray ve Fenerbahçeli yıldızlar yer aldı

İngiliz medyasından Guardian'ın hazırladığı 'Dünyanın En İyi 60 Genç Yeteneği' listesinde tanıdık isimler dikkat çekiyor. Fenerbahçe'de gösterdiği performansla adından söz ettiren genç yıldız bu listede yer alırken Galatasaray'ın çok şeyler beklediği yıldız isim de bu listeye girmeyi başardı.

Ekleme: 28.09.2022 - 15:49 Güncelleme: 28.09.2022 - 15:51 / Editör: Ozge Selin
Bu yıl dünyanın en iyi 60 genç yeteneği listesinde Türkiye'de yetişmiş Fenerbahçeli Arda Güler ve Galatasaraylı Beknaz Almazbekov yer aldı. Ayrıca Almanya'da yetişmiş iki Türk genç de listede kendisine yer buldu. Bu isimler Kenan Yıldız ve Zidan Sertdemir.


Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler ortaya koyduğu başarılı performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.

İngiliz Guardian’ın hazırladığı ‘Dünyanın En İyi 60 Genç Yeteneği’ listesinde Galatasaray ve Fenerbahçeli yıldızlar yer aldı

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 154 dakika görev yapan Arda, 7 maçta 2 gole imza attı.

Galatasaray altyapısından yetişen Beknaz Almazbekov da göstermiş olduğu başarılı performansla adından söz ettiriyor.

Avrupa'nın önemli scoutlarının takibinde olan Sarı-Kırmızılı futbolcu sezon başında forma giydiği Rezerv Lig'de 3 maçta 4 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti.

İngiliz Guardian’ın hazırladığı ‘Dünyanın En İyi 60 Genç Yeteneği’ listesinde Galatasaray ve Fenerbahçeli yıldızlar yer aldı
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