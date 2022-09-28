  • USD: 18,45 - 18,48
  • EURO: 17,77 - 17,80
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fenerbahçe’de devre arasının ilk ayrılığı gerçekleşiyor!

Süper Lig’de yeni sezona Jorge Jesus yönetiminde başlayan Fenerbahçe, üst üste aldığı iyi sonuçlarla taraftarını memnun etmeyi başardı. Bu sezon tek hedefi şampiyonluk olan sarı-lacivertli ekip, yaz transfer döneminde kadrosunu büyük bir değişimden geçirdi. Birçok oyuncuyu transfer eden Kanarya, birçok oyuncusuyla da yollarını ayırdı. Sarı-lacivertlilerdeki transfer hareketliliği devre arasında devam edecek. Takımdan ayrılacak ilk oyuncunun yeni adresi de belli oldu.

Ekleme: 28.09.2022 - 12:09 Güncelleme: 28.09.2022 - 12:16 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaratan bir performans sergilese de bu sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, şampiyonluğu hedefliyor. Jorge Jesus yönetiminde hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de iyi sonuçlar alan sarı-lacivertliler, yaz transfer sezonunu da oldukça hareketli geçirdi. Kadrosuna kattığı yıldız oyuncularla kadro derinliğini oluşturan sarı-lacivertli ekip, ligin ilk 7 haftasında 13 puan toplamayı başardı. 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 1 haftayı da BAY geçti. Yaz transfer sezonundaki hareketliliğe devre arasında da devam etmesi beklenen Kanarya'da takımdan ayrılacak ilk isim de belli oldu. Fenerbahçe, teknik Direktör Jorge Jesus'un da şans vermekten kaçındığı yıldız oyuncuyla yollarını ayırdıklarını açıkladı. 

'Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı oyuncumuz Filip Novak ile anlaşmaya vararak karşılıklı olarak yollarını ayırmıştır. Filip Novak'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.'

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Jazira'nın teklifini kabul eden Çek oyuncunun transferi kısa süre içerisinde resmiyet kazanacak.

BAE İÇİN SON TARİH 4 EKİM

Birleşik Arap Emirlikleri'nde takımların transfer hareketliliği dikkat çekiyor.

Dün Al Wahda, Allan transferini bitirirken Shabab Al Ahli de Jason Denayer transferinde sona gelmiş durumda.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde transfer dönemi 4 Ekim'de kapanacak.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYORDU

Trabzonspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen Filip Novak'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyordu.

32 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 51 maçta 4 gol atıp 3 asist yaptı.

Fenerbahçe’de devre arasının ilk ayrılığı gerçekleşiyor!


Bahçeli: Dökülen her şehit kanının hesabı damla damla sorulacaktır
Meral Akşener bir polisimizi şehit eden teröristi 'mağdur gazeteci' olarak tanımlayan CHP'ye sessiz kaldı
AK Partili Hamza Dağ: CHP nin terör örgütleriyle ilişkisi açıkçası görülmektedir
Vatandaşlar İETT'ye isyan etti: Kapısı açılmayan otobüsün önüne atladılar
Tunç Soyer faturayı vatandaşa kesti! İzmir'de İçme suyuna bir zam daha
Büyükçekmece'de öğrencilerin otobüs sırası metrelerce uzadı
İstanbul’da denetim: İki İETT otobüsüne ceza
Osman Gökçek'ten Meral Akşener'e: HDP'nin oyu Mansur Yavaş'a giderken niye itiraz etmedin?
Bakan Akar'dan Mersin'deki hain saldırı ile ilgili açıklama
Avrupa'da durum içler acısı! Elektrik faturalarına yüzde 750 zam!
MİT kırmızı kategoride aranan ve orman yangını eylemlerinden sorumlu olan teröristi etkisiz hale getirdi
Mersin'de terör operasyonu: Gözaltına alınanlar arasında büyükşehir belediyesi personelleri de var
Bakan Kurum detayları tek tek açıkladı! Sosyal konutta kriterler belli oldu
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
HDP'li Buldan Mersin'de bir polisi şehit eden teröristin serbest bırakılması için Meclis'e önerge vermiş
Meral Akşener'den flaş açıklama...
Mersin Büyükşehir Belediyesi PKK karargahına döndü! MHP'li Olcay Kılavuz'dan çarpıcı sözler...
Meral Akşener: CHP'ye borcumuzu ödedik hatta alacaklı hale geldik
Ankara ikinci şehir hastanesine kavuşuyor: Etlik Şehir Hastanesi'nin açılışını Başkan Erdoğan yapacak
Grip aşıları 65 yaş üstü ve kronik hastalar için e-Nabız'da tanımlandı!
Meteoroloji saat verdi ve uyardı: Sağanak yağmur geliyor

Meteoroloji saat verdi ve uyardı: Sağanak yağmur geliyor

Dünya'yı kurtarma operasyonu: DART! NASA ilk adımı attı

Dünya'yı kurtarma operasyonu: DART! NASA ilk adımı attı

Emir bebek eşcinsel aileden alındı

Emir bebek eşcinsel aileden alındı

Yaz havası geri geliyor: Sıcaklıklar altı derece birden artacak

Yaz havası geri geliyor: Sıcaklıklar altı derece birden artacak

2022'de Android 13 güncellemesi alacak Samsung modelleri

2022'de Android 13 güncellemesi alacak Samsung modelleri

Tesla, insansı robotunu 30 Eylül'de sergileyecek

Tesla, insansı robotunu 30 Eylül'de sergileyecek