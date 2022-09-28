Fenerbahçe’de devre arasının ilk ayrılığı gerçekleşiyor!

Süper Lig’de yeni sezona Jorge Jesus yönetiminde başlayan Fenerbahçe, üst üste aldığı iyi sonuçlarla taraftarını memnun etmeyi başardı. Bu sezon tek hedefi şampiyonluk olan sarı-lacivertli ekip, yaz transfer döneminde kadrosunu büyük bir değişimden geçirdi. Birçok oyuncuyu transfer eden Kanarya, birçok oyuncusuyla da yollarını ayırdı. Sarı-lacivertlilerdeki transfer hareketliliği devre arasında devam edecek. Takımdan ayrılacak ilk oyuncunun yeni adresi de belli oldu.

Geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaratan bir performans sergilese de bu sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, şampiyonluğu hedefliyor. Jorge Jesus yönetiminde hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de iyi sonuçlar alan sarı-lacivertliler, yaz transfer sezonunu da oldukça hareketli geçirdi. Kadrosuna kattığı yıldız oyuncularla kadro derinliğini oluşturan sarı-lacivertli ekip, ligin ilk 7 haftasında 13 puan toplamayı başardı. 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 1 haftayı da BAY geçti. Yaz transfer sezonundaki hareketliliğe devre arasında da devam etmesi beklenen Kanarya'da takımdan ayrılacak ilk isim de belli oldu. Fenerbahçe, teknik Direktör Jorge Jesus'un da şans vermekten kaçındığı yıldız oyuncuyla yollarını ayırdıklarını açıkladı.Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Jazira'nın teklifini kabul eden Çek oyuncunun transferi kısa süre içerisinde resmiyet kazanacak.Birleşik Arap Emirlikleri'nde takımların transfer hareketliliği dikkat çekiyor.Dün Al Wahda, Allan transferini bitirirken Shabab Al Ahli de Jason Denayer transferinde sona gelmiş durumda.Birleşik Arap Emirlikleri'nde transfer dönemi 4 Ekim'de kapanacak.Trabzonspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen Filip Novak'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyordu.32 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 51 maçta 4 gol atıp 3 asist yaptı.