Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.



Maçlarda görev alacak hakemler şöyle:



1 EKİM CUMARTESİ

14.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Zorbay Küçük

17.00 Yukatel Kayserispor-Trabzonspor: Ümit Öztürk

17.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler

20.00 Adana Demirspor-Galatasaray: Halil Umut Meler



2 EKİM PAZAR

14.30 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Erkan Özdamar

14.30 Corendon Alanyaspor-Bitexen Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

17.00 Arabam.com Konyaspor-Hangi Kredi Ümraniyespor: Mustafa Kürşat Filiz

20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan



3 EKİM PAZARTESİ

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor: Ali Şansalan