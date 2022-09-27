Eyüpspor’a transfer olan Ryan Babel’den Galatasaraylıları kızdıracak sözler!

Bir dönem Avrupa'nın önemli takımlarında da forma giyen Hollandalı futbolcu Ryan Babel, Kasımpaşa ile Türkiye kariyerine adım atmıştı.Kasımpaşa'nın ardından Beşiktaş'ta forma giyen Babel, siyah-beyazlı formayla etkili bir dönem geçirirken daha sonra Galatasaray'a transfer oldu.Galatasaray'da forma giydiği süreçte takımın tartışılan oyuncularından birisi olan 35 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon sona eren sözleşmesinin ardından takımdan ayrıldı.Ayrılık sonrası TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'a transfer olan Babel, Vole isimli YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. Transferinin ardından ilk kez konuşan yıldız futbolcu, Galatasaraylıları kızdıracak ifadelerde bulundu."Fatih Terim ayrıldığı zaman herkes çok üzülmüştü. Hiç beklenmedik bir ayrılık oldu. Fatih Terim'in başarısından pek bahsetmek istemiyorum. Kimse kulübün kendisinden büyük değil. Baktığınız zaman 3 senedir şampiyon olamayan bir Galatasaray vardı. Yöneticiler de kendilerinin bir şey yapmasının gerektiğini düşünmüşler. Bunu düşündüğünüz zaman zor kararlar almanız gerekebilir. Bunu sezon ortasında uygulayınca da pek hoş olmayan durumlar ortaya çıkabilir. Geçen sezon Galatasaray için iyi olmayan ve kabul edilemez bir durumdu.''"Geçen sene Galatasaray'da yaşlı isimleri gönderip, gençlere odaklanmalıyız düşüncesi vardı. Şu anda Galatasaray'a benimle aynı yaşta ve benden daha maliyetli Mertens geldi. Bu, kulübün net bir vizyonu olmadığını gösterir. Günübirlik kararlar alındığını gösteriyor. Bu şekilde yönetilen bir yer, uzun süreli başarı elde etmekte zorlanabilir. Örneğin bu yıl başarı gelebilir ama gelecek sezon ne olacak, gelecek sezon tekrar başarı çok büyük bir soru işareti. Galatasaray'da 5 yıldır bambaşka kadrolar görüyoruz. 15-16 yeni transferin olduğunu görüyoruz. Bir takım bu şekilde başarı elde edemez.''