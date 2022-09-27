  • USD: 18,43 - 18,46
  • EURO: 17,79 - 17,82
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Eyüpspor’a transfer olan Ryan Babel’den Galatasaraylıları kızdıracak sözler!

Türkiye’de Kasımpaşa, Beşiktaş ve Galatasaray formaları giyen Ryan Babel, sarı-kırmızılı ekipten ayrıldıktan sonra TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor’a transfer oldu. Kariyerine bir alt ligde devam eden Hollandalı yıldız, bir dijital platforma çok konuşulan açıklamalarda bulundu. İşte Galatasaray’ı eleştiren Babel’in o açıklamaları…

Ekleme: 27.09.2022 - 12:24 Güncelleme: 27.09.2022 - 12:35 / Editör: Ozge Selin
Bir dönem Avrupa'nın önemli takımlarında da forma giyen Hollandalı futbolcu Ryan Babel, Kasımpaşa ile Türkiye kariyerine adım atmıştı.
Kasımpaşa'nın ardından Beşiktaş'ta forma giyen Babel, siyah-beyazlı formayla etkili bir dönem geçirirken daha sonra Galatasaray'a transfer oldu.

Eyüpspor’a transfer olan Ryan Babel’den Galatasaraylıları kızdıracak sözler!

Galatasaray'da forma giydiği süreçte takımın tartışılan oyuncularından birisi olan 35 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon sona eren sözleşmesinin ardından takımdan ayrıldı.
Ayrılık sonrası TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'a transfer olan Babel, Vole isimli YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. Transferinin ardından ilk kez konuşan yıldız futbolcu, Galatasaraylıları kızdıracak ifadelerde bulundu.

İşte Ryan Babel'in o açıklamaları…

"GEÇEN SEZON KABUL EDİLEMEZ"

"Fatih Terim ayrıldığı zaman herkes çok üzülmüştü. Hiç beklenmedik bir ayrılık oldu. Fatih Terim'in başarısından pek bahsetmek istemiyorum. Kimse kulübün kendisinden büyük değil. Baktığınız zaman 3 senedir şampiyon olamayan bir Galatasaray vardı. Yöneticiler de kendilerinin bir şey yapmasının gerektiğini düşünmüşler. Bunu düşündüğünüz zaman zor kararlar almanız gerekebilir. Bunu sezon ortasında uygulayınca da pek hoş olmayan durumlar ortaya çıkabilir. Geçen sezon Galatasaray için iyi olmayan ve kabul edilemez bir durumdu.''

Eyüpspor’a transfer olan Ryan Babel’den Galatasaraylıları kızdıracak sözler!

"VİZYONU OLMADIĞINI GÖSTERİR"

"Geçen sene Galatasaray'da yaşlı isimleri gönderip, gençlere odaklanmalıyız düşüncesi vardı. Şu anda Galatasaray'a benimle aynı yaşta ve benden daha maliyetli Mertens geldi. Bu, kulübün net bir vizyonu olmadığını gösterir. Günübirlik kararlar alındığını gösteriyor. Bu şekilde yönetilen bir yer, uzun süreli başarı elde etmekte zorlanabilir. Örneğin bu yıl başarı gelebilir ama gelecek sezon ne olacak, gelecek sezon tekrar başarı çok büyük bir soru işareti. Galatasaray'da 5 yıldır bambaşka kadrolar görüyoruz. 15-16 yeni transferin olduğunu görüyoruz. Bir takım bu şekilde başarı elde edemez.''



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Avcılar Belediyesi'nde grev kararı
Yunanistan ve ABD'ye nota: İki ülkeden peş peşe açıklamalar! Yunan basını karıştı
CHP'den skandal; Mersin'deki teröriste 'GAZETECİ' dediler
CHP’li başkan terör saldırısı hakkında dezenformasyon yaptı, tepki yağdı!
Ekrem İmamoğlu'nun 'Antik Roma Hipodromu' projesine AK Parti'den sert tepki: Hayali bile ihanettir
EYT çalışması tamamlandı! Bakan Bilgin kesin tarihi açıkladı
Bakan Kurum açıkladı: Orta gelir grubu için yeni konut kampanyası geliyor
6'lı masada bir kriz daha! Bakanlık kavgası alevlendi
ABD'li sözcüden pişkin açıklama: Yunanistan'a asker yığınağı yapmak tartışılamazmış
Mersin'deki hain saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin kimliği belli oldu
Konser araçlarının depoları vatandaşın cebinden! Belediye çalışanının paylaşımıyla ortaya çıktı
Mersin'de polisevine kalleş saldırı! 2 polis yaralandı...
HDP'li Pervin Buldan'dan skandal sözler! Yunanistan'ı savundu, CHP ile sözde 'Kürdistan ittifakı' kurmak için çalıştıklarını söyledi
HDP'li Hasip Kaplan! 'İstersem randevu almadan Akşener'e kahvaltıya giderim'
Macaristan Başbakanı Orban: Avrupa kendi ayağına kurşun sıktı!
İBB’ye Antik Roma Hipodromu tepkisi! Bazı hayallerin kurulması ihanettir
ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore'ye gözdağı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçi ve öğrencilere müjde​...
Rusya, ABD'nin gizli bilgilerini ifşa eden Snowden’a vatandaşlık verdi!
Kabine Toplantısı kritik kararlar için toplanıyor; EYT'liler, destek ödemeleri ve TOKİ...

Kabine Toplantısı kritik kararlar için toplanıyor; EYT'liler, destek ödemeleri ve TOKİ...

Bakırköy'de bir kişi, eski komşusunu satırla öldürdü

Bakırköy'de bir kişi, eski komşusunu satırla öldürdü

Enerji krizi Eyfel Kulesi'ni de vurdu! 1 saat 15 dakika farkla...

Enerji krizi Eyfel Kulesi'ni de vurdu! 1 saat 15 dakika farkla...

HAVA DURUMU | Meteoroloji harita yayınladı müjdeyi verdi! Bahardan kalma günler geri dönüyor | 25-29 Eylül 2022

HAVA DURUMU | Meteoroloji harita yayınladı müjdeyi verdi! Bahardan kalma günler geri dönüyor | 25-29 Eylül 2022

Yargıtay'dan emsal 'değer kaybı' kararı

Yargıtay'dan emsal 'değer kaybı' kararı

TOGG'un ilk sahibi kim olacak: Fabrikada sona gelindi

TOGG'un ilk sahibi kim olacak: Fabrikada sona gelindi