Taraftar grupları tek yürek oldu: Amedspor kapatılsın!

Amedspor - Bursaspor karşılaşmasında sözde Kürdistan mesajı vermek adına Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi bayrakları açıldı. İçişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili soruşturma başlattı. Dünden bugüne gelinen süreçte ise Türkiye'nin önde gelen taraftar grupları ve bazı STK'ları tek yürek olarak, sosyal medyada Amedspor'un kapatılması için kampanya başlattı.

Amedspor - Bursaspor karşılaşmasında sözde Kürdistan mesajı vermek adına Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi bayrakları açıldı. İçişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili soruşturma başlattı. Dünden bugüne gelinen süreçte ise Türkiye'nin önde gelen taraftar grupları ve bazı STK'ları tek yürek olarak, sosyal medyada Amedspor'un kapatılması için kampanya başlattı.Bursaspor'un en etkili taraftar gruplarından Teksas'ın başlatmış olduğu 'Terör propagandasına ev sahipliği yapan, sporu siyasi provokasyona araç kılmaya çalışan kitlelerin oyuncağı olmuş, sahasında futbolun bıçaklar ve taşlar arasında oynandığı #AmedsporKapatılsın.' çağrısına Gurbetçi Gençler, Tatangalar, Gecekondu, Nalçacılar ile birlikte çok sayıda taraftar grubu destek verdi.'Vatan uğruna can veren yiğitlerin kemikleri sızlıyor'Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz da, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Amedspor artık TFF'nin değil devletin güvenlik sorunudur. Acilen kapatılmalıdır. Vatan uğruna can veren, kan veren yiğitlerin kemikleri sızlıyor. Yazıklar olsun' ifadelerine yer vererek Amedspor'un kapatılması için başlatılan çalışmaya destek verdi.