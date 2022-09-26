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Dünya Kupası'nda rekor sayı!

Kadın basketbolunun en önemli organizasyonlarından 2022 FIBA Dünya Kupası, beşinci gün maçlarıyla devam etti. ABD, Güney Kore'yi 145-69 mağlup ederek turnuvada bir maçta en fazla sayı atan takım rekorunun sahibi oldu.

Ekleme: 26.09.2022 - 17:21 Güncelleme: 26.09.2022 - 17:24 / Editör: Ozge Selin
Bu yıl 19'uncusu düzenlenen ve Avustralya'nın Sydney kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvanın beşinci gününde, A ve B gruplarında 6 maç oynandı.

Güney Kore'yi 145-69 mağlup eden ABD, turnuvada bir maçta en fazla sayı atan takım rekorunun sahibi oldu. Önceki rekor, 1990 yılında Malezya karşısında 143 sayı kaydeden Brezilya'ya aitti.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Belçika-Bosna Hersek: 85-55

Güney Kore-ABD: 69-145

Çin-Porto Riko: 95-60

B Grubu:

Sırbistan-Mali: 81-68

Fransa-Japonya: 67-53

Kanada-Avustralya: 72-75
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