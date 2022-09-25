Amedspor taraftarlarından bir rezillik daha! Bayraklarla mesaj vermeye çalıştılar...

TFF 2. Lig'de mücadele eden Diyarbakır ekibi Amedspor, Bursaspor'u ağırladı. Mücadelenin başlama saatine kadar skandal hareketlerle gündeme gelen Amedsporlu taraftarlar, maçın başlamasıyla birlikte de sözde Kürdistan paçavrasını anımsatan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi bayrakları açtı. Vatandaşlar ise bunun bir provakasyon olduğunu, Amedspor'un kapatılması gerektiğini vurguladı.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Diyarbakır ekibi Amedspor, Bursaspor'u ağırladı. Mücadelenin başlama saatine kadar skandal hareketlerle gündeme gelen Amedsporlu taraftarlar, maçın başlamasıyla birlikte de sözde Kürdistan paçavrasını anımsatan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi bayrakları açtı. Vatandaşlar ise bunun bir provakasyon olduğunu, Amedspor'un kapatılması gerektiğini vurguladı.



Bursaspor maçından bir gün önce Amedspor tesislerine giden bir grup Amedspor taraftarı, "Bizim bunlarla aramızda husumet var. Onlara saldırın öldürün demiyoruz ama o maçı alın, gerisini bize bırakın." şeklinde tepki çeken konuşmada bulunmuştu.



Terör örgütüne mesaj gönderdiler



Maçın başlamasına kısa süre kala sahaya çıkan Bursasporlu futbolculara yabancı maddeler yağdıran Amedsporlu taraftarlar, oyunun devam etmesiyle birlikte içeriye aldıkları Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi bayraklarını açtılar. Sözde Kürdistan paçavrasını açamadıkları için hukuki olarak sorun yaşamamak adına IKBY bayrağı açan taraftarlar, bu şekilde terör örgütünün propagandasını yapmaya çalıştı.



Stadyumda Türk Bayrakları'nın yer almaması ve IKBY bayraklarının her tarafta gözükmesi üzerine tepki gösteren vatandaşlar, Amedspor'un kapatılması gerektiğini bildirdi.



