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A Milli Takım'dan şok mağlubiyet!

Son dakika haberi... UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında, daha önce B Ligi'ne yükselmeyi garantileyen A Milli Takım, deplasmanda Faroe Adaları'na 2-1 yenilerek gruptaki ilk mağlubiyetini aldı. Milliler'in tek golünü Serdar Gürler atarken ev sahibi takımın galibiyet gollerini Viljormur Davidsen ve Joan Edmundsson kaydetti.

Ekleme: 25.09.2022 - 23:42 Güncelleme: 25.09.2022 - 23:44 / Editör: Ozge Selin
Son dakika haberi... UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında, daha önce B Ligi'ne yükselmeyi garantileyen A Milli Takım, Faroe Adaları'na konuk oldu. Karşılaşmayı 2-0 kaybeden A Milli Takım gruptaki ilk mağlubiyetini aldı. Milliler'in tek golünü 89'da Serdar Gürler atarken ev sahibi takımın galibiyet gollerini 51'de Viljormur Davidsen ve 59'da Joan Edmundsson kaydetti.

Bu sonuçla daha önce B Ligi'ne yükselmeyi garantileyen A Milli Takım, gruptaki ilk mağlubiyetini aldı ve 13 puanla grubunu lider tamamladı. Gruptaki 2. galibiyetini alan Faroe Adaları ise 8 puanla 3. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

28. dakikada gelişen ay-yıldızlı ekibin atağında Zeki'den aldığı pasla ceza sahasına giren Yunus'un ayak içiyle sert şutunu kaleci Gestsson iki hamlede kontrol etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

GOL! A Milli Takım, 51'de Davidsen'in golüyle Faroe Adaları karşısında 1-0 geriye düştü.

GOL! Faroe Adaları 59'da Edmundsson'un golüyle 2-0 öne geçti.

STEFAN KUNTZ'DAN 6 DEĞİŞİKLİK

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup altıncı ve son maçında Faroe Adaları'na konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Lüksemburg karşılaşmasına göre ilk 11'de 6 değişiklik yaptı.

Kuntz, Lüksemburg maçında ilk 11'de yer alan ve cezalı duruma düşen Cengiz Ünder, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılan Çağlar Söyüncü, Enes Ünal, Orkun Kökçü ile Uğurcan Çakır ve Halil Dervişoğlu'nun yerine ilk 11'de Altay Bayındır, Ozan Kabak, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun'a şans verdi.

Ay-yıldızlı ekip mücadeleye, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ferdi Kadıoğlu, Yunus Akgün, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu ve Serdar Dursun ilk 11'iyle çıktı.

4 YENİ OYUNCU YEDEKLER ARASINDA

Teknik direktör Stefan Kuntz'un, A Milli Takım aday kadrosuna Lüksemburg karşılaşmasından sonra davet ettiği 4 oyuncuyu yedekler arasında tuttu. Cenk Özkaçar, Ravil Tagir, Berkay Özcan ve Umut Bozok Milli takımın yedek kulübesinde yer aldı.

Bu 4 oyuncunun yanı sıra yedek kulübesinde forma şansı bekleyen diğer isimler ise Uğurcan Çakır, Doğan Alemdar, Tolga Ciğerci, İsmail Yüksek, Halil Dervişoğlu, Rıdvan Yılmaz, Onur Bulut ve Serdar Gürler oldu.

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