Kaleciyle çarpıştı! Ronaldo kanlar içinde kaldı

Manchester United ve Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı Cristiano Ronaldo, Çek Cumhuriyeti maçında kaleciyle çarpıştı, bir anda kanlar içinde yerde kaldı.

UEFA Uluslar Ligi 2. Grup maçında Çek Cumhuriyeti ile Portekiz karşı karşıya geldi.



Maçın 13. dakikasında Cristiano Ronaldo, kaleci Tomas Vaclik ile hava topunda çarpıştı. Kötü bir şekile yere düşen Ronaldo'nun burnu kanadı. Bir anda yüzü de kanlar içerisinde yerde kalan 37 yaşındaki oyuncu için maç bir süre durdu. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Ronaldo tekrar oyuna döndü.

