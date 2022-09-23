Fenerbahçe'de Ali Koç döneminin en etkili transferi...

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç dönemi sportif başarı anlamında beklentilerin altında kalırken kadroya birçok da oyuncu katıldı. Sirkülasyonun yaşandığı kulüpte alınan oyunculardan Enner Valencia gösterdiği performans ve istikrarlı görüntüsüyle sarı lacivertli taraftarların takdirini kazandı.

Fenerbahçe'ye 2020-2021 sezonunda Meksika'nın Tigres takımından transfer olan Enner Valencia, sarı lacivertli takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor.



Ekvador formasıyla Dünya Kupası'nda boy göstermesi planlanan futbolcu, Ali Koç'un başkanlık döneminde aldığı ve fayda sağladığı isimlerin başında geliyor.



Tecrübeli forvet oyuncusu, Fenerbahçe'de çıktığı 79 resmi maçta 34 gol attı 12 de asist yapma başarısı gösterdi.



Fenerbahçe Kulübü, Enner Valencia transferinde herhangi bir bonservis bedeli ödemedi. 32 yaşındaki futbolcu, o dönem Meksika'daki sözleşmesini uzatmamış ve sarı lacivertlilerden gelen teklifi kabul etmişti.