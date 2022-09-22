Türkiye'ye B Ligi için bir puan yetiyor

A Milli Takım, Uluslar C Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında bugün Lüksemburg'u ağırlayacak. Yenilgisiz lider olan millilerin B Ligi’ne yükselmesi için bir puan yetiyor.

Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında bugün Lüksemburg'u konuk edecek.



Türkiye-Lüksemburg maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek.



İki takım arasındaki maç, TRT 1'den naklen yayımlanacak.



Merih döndü



Ay-yıldızlı ekipte sakatlığı nedeniyle antrenmanlara katılmayan Merih Demiral dün ilk kez takımla birlikte çalıştı.



Bir puana liderliğimiz garanti

Grupta sırasıyla sahasında Faroe Adaları'nı 4-0, deplasmanda Litvanya'yı 6-0, Lüksemburg'u 2-0 mağlup eden milli takım, son maçında da sahasında Litvanya'yı 2-0 yendi. Ay-yıldızlı ekip 12 puanla, gol yemeden lider durumda bulunuyor.



Millilerin alacağı 1 puan, grubu lider bitirmesini ve B Ligi'ne yükselmesini garantileyecek. Gruptaki tek yenilgisini sahasında Türkiye'den alan Lüksemburg ise 7 puanla ikinci sırada yer alıyor. Lüksemburg'un grup liderliği iddiasını sürdürmesi için bu karşılaşmayı kazanması gerekiyor. Gruptaki diğer maçta ise Litvanya, Faroe Adaları'nı konuk edecek.



Aynı zamanda Türkiye, Yunanistan ile birlikte UEFA Uluslar Ligi'nde gol yemeyen iki takımdan biri durumunda.



Takımın en golcüsü Serdar Dursun

Ay-yıldızlı ekibin en skorer oyuncusu, ilk 4 maçta 4 gol kaydeden Serdar Dursun oldu. Serdar, Uluslar Ligi'nde gol krallığı sıralamasında ikinci konumda bulunuyor

