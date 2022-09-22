PFDK kararları açıklandı! Oyuna girdiği gibi kırmızı kart gören Nakajima 2 maç ceza aldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Başakşehirli Mahmut Tekdemir, Antalyasporlu Soner Aydoğdu ve Shoya Nakajima'nın 2'şer maç cezası aldığını açıkladı. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin belirli tribünlerinde ise taraftarların sonraki maça girişi engellenecek. İşte cezalar... .

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında talimatlara aykırı hareketlerde bulunan kulüp ve sporculara verilen cezalar belli oldu. Oyuna girdikten kısa bir süre sonra rakibine sert müdahalede bulunarak kırmızı kart gören Antalyasporlu Shoya Nakajima 2 maç ceza aldı.



İşte PFDK kararları...



SİVASSPOR'A İHTAR CEZASI



"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 22.09.2022 tarih ve 11 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.



1- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 18.09.2022 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



BEŞİKTAŞ'A TRİBÜN CEZASI



2- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 17.09.2022 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT TRİBÜN 317 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



ANTALSPORLU FUTBOLCULARA 2'ŞER MAÇ CEZA



3- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü sporcusu SONER AYDOĞDU'nun, 17.09.2022 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü sporcusu SHOYA NAKAJIMA'nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



GALATASARAY'A İHTAR VE TRİBÜN CEZASI



4- ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, 17.09.2022 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



5- GALATASARAY A.Ş.'nin, 16.09.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ARABAM.COM KONYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu GÜNEY TRİBÜNÜ 120, DOĞU TRİBÜNÜ 114 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, statüye aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına



TRABZONSPOR VE FENERBAHÇE'YE CEZA



6- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 18.09.2022 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



7- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 18.09.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO TRİBÜNÜ D ve E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



8- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK sporcusu MAHMUT TEKDEMİR'in, 18.09.2022 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 17.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



9- HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Kulübü teknik sorumlusu RECEP UÇAR'ın, 17.09.2022 tarihinde oynanan HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."



