A Milli Takım, B Ligi'ne yükseldi...

A Milli Takım, Uluslar C Ligi 1. Grup sahasında Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldı. Milliler bu sonucun ardından B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup beşinci hafta maçında A Milli Takım, Fatih Terim Stadyumu'nda Lüksemburg'u konuk etti.



5 gole sahne olan karşılaşmada kazanan çıkmadı ve taraflar sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Bu sonucun ardından A Milli Takım 13 puana yükselerek B Ligi'ne çıkmayı garantiledi.



Karşılaşmada gol perdesi erken açıldı. Lüksemburg, 8. dakikada Marvin Martins ile 1-0 öne geçerken 16. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle skor 1-1'e geldi.



37. dakikada Sinani konuk ekibi bir kez daha öne geçirirken 39. dakikada Chanot'un kendi kalesine attığı golle skor 2-2'ye geldi ve ilk yarı bu şekilde sona erdi.



Lüksemburg 69. dakikada bir kez daha önce geçti. MKE Ankaragücü ve Eyüpspor'un eski futbolcusu Gerson Rodrigues takımını 3-2'lik üstünlüğe taşıdı. Bu golün ardından baskıyı artıran Milliler, 87. dakikada İsmail Yüksek'in şık golüyle bir kez daha skoru dengeye getirdi.



Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve A Milli Takım, sahasında Lüksemburg ile 3-3 berabere kalarak puanını 13'e yükseltti ve hem grup liderliğini hem de B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.



Aynı grupta Lüksemburg 8, Faroe Adaları 5, Litvanya ise 1 puana sahip.