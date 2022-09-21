  • USD: 18,28 - 18,31
  • EURO: 18,30 - 18,33
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Yusuf Demir Türk Milli Takımı'nda oynayamaz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir'in yerli statüsünde oynaması için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile görüştüklerini söylemişti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, böyle bir durumun söz konusu olmayacağını söyledi.

Ekleme: 21.09.2022 - 14:25 Güncelleme: 21.09.2022 - 14:26 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'ın Rapid Wien'den transfer ettiği Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir'in, yabancı statüsünde oynuyor olması ve yerli kategorisinde sayılıp sayılmama konusu tartışmalara neden oldu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de, bu konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu ile görüştüklerini söylemişti.

'Galatasaray, Yusuf'u alırken bu talimatı biliyordu'

Yusuf Demir'in yerli statüsünde oynaması için TFF ile görüşen sarı-kırmızılı takıma, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den olumsuz yanıt geldi. Akşam'a açıklamalarda bulunan Büyükekşi, 'Galatasaray, Yusuf'u alırken bu talimatı biliyordu' ifadelerini kullandı.

'Yusuf Demir Türk Milli Takımı'nda oynayamaz'

Yusuf Demir'in Türk Milli Takımı'nda oynayamayacağını söyleyen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 'Ülkemizde biliyorsunuz, bir talimat var. Bir Türk oyuncunun bir başka ülke milli takımını seçmesi durumunda Türk Milli Takımı'nda oynama şansı yok. Bu talimatı biz yeni yazmadık. 2015 yılında yapılmış bir talimat. Bu oyuncu da en son Ekim 2021'de Avusturya Milli Takımı'nda dördüncü resmi maçını oynamış. Onun için Türk Milli Takımı'nda oynama şansı yok. Bizim mevcut talimatımıza göre Türk olarak oynayamıyor' dedi.

'Mesut Özil örneği yanlış'

Sosyal medyada konuşulan Mesut Özil örneği hakkında açıklamalarda bulunan Büyükekşi, 'Mesut Özil örneği yanlış. Çünkü Mesut'un Alman Milli Takımı'nı seçmesi 2015 yılından önce. Bu talimat 2015 yılında çıkartılan bir talimat. Galatasaray, bu futbolcuyu transfer ederken bu talimat vardı. Galatasaray Yusuf Demir'i alırken bu talimatı biliyordu. Galatasaray Yusuf Demir'i transfer ettikten sonra böyle bir talimat çıkartmadık. 7 yıl önce çıkartılmış. Bununla ilgili şu andaki uygulama bu. İleride bir talimat değişikliği çıkarsa durum değerlendirilir. Şu anda öyle bir durum yok' ifadelerini kullandı.

'Yola devam edeceğiz'
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kuntz'la yolların ayrılacağı ile ilgili iddialara yanıt verdi. Büyükekşi, 'Hocamız Kuntz'la ayrılma gibi bir düşüncemiz yok. Hocamızla yolumuza devam edeceğiz' ifadelerini kullandı. Başkan Mehmet Büyükekşi, Milli Takım'ın hedefleri ile ilgili ise 'Milli Takım olarak hedeflerimizi belirlemiş durumdayız. Şu an Uluslar Ligi'nde yerimiz belli. Öncelikle hedefimiz bir üst lige çıkmak' diye konuştu.
CHP'li Özgür Özel'den adaylık açıklaması: Kesinlikle Kemal Kılıçdaroğlu'dur demiyoruz
Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı açıklaması: Aralık geliyor...
Fed faiz kararı bugün açıklanıyor! Eylül 2022 Fed toplantısı ne zaman saat kaçta? Faiz kararı beklentisi netleşti
İyi Parti'de ihale tartışması: Milletvekiliyim diye ticarete ara veremem
Hürkuş, Afrika görevine hazırlanıyor
Sözcü'den Ekrem İmamoğlu'na sansür: Dün fotoğrafını kesti bugün adını yazmadı
Marmaris'te orman yangını! Rüzgar müdahaleyi güçleştiriyor...
Telefonundaki DEAŞ içeriklerine ulaşılmaması için dişiyle parmak derisini koparmış
İstanbulluların metrobüs çilesi bitmiyor: Acıbadem'de ilerleyen aracın motor kısmında yangın çıktı
Putin'in 'kısmi seferberlik ilanı'na dünyadan ilk tepkiler: Ciddiye almamız gerekiyor
Yeni TOKİ müjdesi geldi! İndirim kampanyası geliyor
İyi Parti ile DEVA Partisi arasında ekonomi koltuğu çekişmesi
MİT'ten Gara ve Metina'da PKK'ya şok baskın! Çok sayıda terörist etkisiz
Le Monde: Fransa'da artan enerji fiyatları fabrikaları kapanmaya götürdü
Sergey Şoygu'dan kısmi seferberlik açıklaması
Olaf Scholz: Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılma girişiminden rahatsızım
Saadet Partisi, Tunç Soyer'i eleştiren ilçe başkanını görevden aldı
CHP'li tacizcilerden mağdur kadına skandal tehdit: 'İki çocuğuna yazık ederim'
Milyonluk Forex vurgununda yeni detayları! Mesajlar ortaya çıktı: İnsanları böyle kandırmışlar
Putin'den dikkat çeken adım: Kısmi askeri seferberlik ilan etti
O saatte sağanak yağış geliyor! Sonbahar kendini gösterdi! Meteoroloji uyardı! Gök delinecek...

O saatte sağanak yağış geliyor! Sonbahar kendini gösterdi! Meteoroloji uyardı! Gök delinecek...

Gölde balık tutarken karşısına çıktı: İki ağızlı iki başlı ve dört gözlü

Gölde balık tutarken karşısına çıktı: İki ağızlı iki başlı ve dört gözlü

Yargıtay: Yağma suçunda paranın azlığı önemli değil

Yargıtay: Yağma suçunda paranın azlığı önemli değil

Benzin fiyatlarını düşürecek sürpriz adım: 10 milyon varil birden satacak

Benzin fiyatlarını düşürecek sürpriz adım: 10 milyon varil birden satacak

EYT'de düğüm çözülüyor: Bu tarihe dikkat!

EYT'de düğüm çözülüyor: Bu tarihe dikkat!

TOKİ'de taksit artışı ne kadar olacak? Gerçek ortaya çıktı, algı çöktü

TOKİ'de taksit artışı ne kadar olacak? Gerçek ortaya çıktı, algı çöktü