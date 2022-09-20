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İtalyanlar transferi duyurdu! İşte Serdar Dursun'un yeni takımı...

Süper Lig'de iddialı bir kadro kurarak iyi bir çıkış yakalayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor... Lig dışında bir yandan da Avrupa maçlarına odaklanan sarı lacivertlilerde ayrılık sinyalleri gündemi değiştirdi. İtalyanlar, Kanarya'da gözden düşen golcü oyuncu Serdar Dursun'un takımdan ayrılacağını duyurdu. İşte Serdar'ın yeni adresi...

Ekleme: 20.09.2022 - 13:45 Güncelleme: 20.09.2022 - 13:50 / Editör: Ozge Selin
Michy Batshuayi, Joao Pedro, Joshua King ve Ener Valencia'yı değerlendiren Portekizli hoca, Serdar'ın planları arasında olmadığını bildirdi.

kadro kuran Fenerbahçe, son olarak sahasında Alanyaspor'u 5-0 mağlup ederek milli araya galibiyetle girdi.

Lig dışında bir yandan da Avrupa maçlarına odaklanan sarı lacivertlilerde ayrılık sinyalleri gündemi değiştirdi.

İtalyanlar, Kanarya'da gözden düşen golcü oyuncu Serdar Dursun'un takımdan ayrılacağını duyurdu. İşte Serdar'ın yeni adresi...

Fenerbahçe'de Serdar Dursun ile yollar ayrılıyor.

İtalyanlar transferi duyurdu! İşte Serdar Dursun'un yeni takımı...

ADANA DEMİRSPOR'U KABUL ETMEDİ

Yaz transfer döneminde Serdar Dursun'u Adana Demirspor kadrosuna katmak istemiş, golcü futbolcu Mavi Şimşekler'in teklifini kabul etmemişti.

Serdar Dursun'un red cevabı gelince Adana Demirspor'da Tayyip Talha'nın transferi Fenerbahçe'ye değil, Beşiktaş 'a gerçekleşmişti.

ALMANYA'YA GİDİYOR

Jorge Jesus'un şans vermediği milli oyuncunun devre arasında Almanya'ya gideceği öğrenildi.

Bundesliga'nın güçlü takımlarından olan Schalke 04, Türk oyuncu için devreye girdi.

Serdar'ı kadrosunda görmek isteyen Alman ekibi, transferi kısa sürede bitirmek istiyor.

İtalyanlar transferi duyurdu! İşte Serdar Dursun'un yeni takımı...

SERDAR DURSUN'A 3 TALİP

Ayrıca La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Almanya'dan Augsburg, Schalke 04 ve Union Berlin; Serdar Dursun'u kadrolarına katmak isteyen takımlar olarak öne çıkıyorlar.

DINAMO KIEV İDDİASI

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki rakiplerinden Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'den Serdar Dursun'a talip olduğu iddia edildi.

Ukrayna basınında yer alan habere göre; Dinamo Kiev, Fenerbahçe'deki geniş forvet rotasyonunda yerini kaybeden Serdar Dursun'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Tecrübeli golcünün kararının beklendiği ve oynayabileceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi.

İtalyanlar transferi duyurdu! İşte Serdar Dursun'un yeni takımı...

SCHALKE 04'E DAHA YAKIN

Serdar Dursun'un ise Schalke 04'e daha yakın olduğu belirtildi.

Geçen sezon İsmail Kartal ile çıkışa geçen 31 yaşındaki golcü, Jesus'un gelmesiyle kadro dışı kaldı.

Michy Batshuayi, Joao Pedro, Joshua King ve Ener Valencia'yı değerlendiren Portekizli hoca, Serdar'ın planları arasında olmadığını bildirdi.





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