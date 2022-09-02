Ümraniyespor - Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu!

Süper Lig'de oynadığı son 2 maçta 1 puan çıkartan Trabzonspor bu akşam HangiKredi Ümraniyespor'a konuk oluyor. Bordo-mavili takım 6 eksikle İstanbul'da maça çıkıyor.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam HangiKredi Ümraniyespor'la deplasmanda karşılaşacak.



Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Hakem Arda Kardeşler'in düdük çalacağı karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.



Ligde ilk 2 maçını kazandıktan sonra Fraport TAV Antalyaspor'a deplasmanda 5-2 mağlup olan, Galatasaray ile de sahasında golsüz berabere kalan bordo-mavililer, İstanbul deplasmanından galibiyetle dönerek puan kayıplarını telafi etmek istiyor.



- Trabzonspor'da sakat futbolcuların son durumu

Bordo-mavili takımda Marek Hamsik, Anastisos Bakasetas ve Abdülkadir Ömür, iyileşerek takımla çalışmalara başladı.



Bu futbolcular, hazır olmaları halinde maçta görev alabilecekler. Uğurcan Çakır, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Bruno Peres'in ise sakatlıkları sürüyor.



İlk 11'ler

Trabzonspor: M. Taha, Dorukhan, Bartra, Denswil, Eren, Gbamin, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Djaniny



Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan, Allyson, Tomi, Ermir, Kartal, Sackey, Oğuz, Onur, Valentin, Umut