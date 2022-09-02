  • USD: 18,20 - 18,23
  • EURO: 18,18 - 18,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ümraniyespor - Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu!

Süper Lig'de oynadığı son 2 maçta 1 puan çıkartan Trabzonspor bu akşam HangiKredi Ümraniyespor'a konuk oluyor. Bordo-mavili takım 6 eksikle İstanbul'da maça çıkıyor.

Ekleme: 2.09.2022 - 20:11 Güncelleme: 2.09.2022 - 20:15 / Editör: Ozge Selin
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam HangiKredi Ümraniyespor'la deplasmanda karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Hakem Arda Kardeşler'in düdük çalacağı karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Ligde ilk 2 maçını kazandıktan sonra Fraport TAV Antalyaspor'a deplasmanda 5-2 mağlup olan, Galatasaray ile de sahasında golsüz berabere kalan bordo-mavililer, İstanbul deplasmanından galibiyetle dönerek puan kayıplarını telafi etmek istiyor.

- Trabzonspor'da sakat futbolcuların son durumu
Bordo-mavili takımda Marek Hamsik, Anastisos Bakasetas ve Abdülkadir Ömür, iyileşerek takımla çalışmalara başladı.

Bu futbolcular, hazır olmaları halinde maçta görev alabilecekler. Uğurcan Çakır, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Bruno Peres'in ise sakatlıkları sürüyor.

İlk 11'ler
Trabzonspor: M. Taha, Dorukhan, Bartra, Denswil, Eren, Gbamin, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Djaniny

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan, Allyson, Tomi, Ermir, Kartal, Sackey, Oğuz, Onur, Valentin, Umut
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır Lice'de gençlerle buluştu! PKK bize ne kazandırdı?
Türkiye, Somali'deki terör saldırısını 'en güçlü şekilde' kınadı
Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov istifa ediyor!
HDP'li Semra Güzel tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da konuşuyor!
Bakan Koca'dan TUS açıklaması!
Dünya basını Erdoğan'ın Yunanistan sözlerini son dakika olarak bildirdi
Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor! Üç örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
TFF binasına silahlı saldırı! 2 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi!
Ünsal Ban evinde Ankara Kuşu ile birlikte yakalandı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılelma ve Hürjet'i imzaladı
Hakan Han Özcan'dan Mansur Yavaş'a 'su zammı' tepkisi
Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te önemli açıklamalarda bulunuyor...
CHP'den yine ağaç katliamı! Boğaz manzarası için ağaçları kestiler
HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi.
'Mangır Merdan' tartışmasında ortalık karıştı! Aşıları tam mı bunun?
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Dikkat çeken enerji vurgusu...
Enerji krizinde kemer sıkma politikası devrede: Avrupa’da önlemler sıkılaşıyor
Yunanistan'ın S-300 yalanı ortaya çıkmıştı! ABD'den Yunan tacizine kalkan...
Bakan Murat Kurum'dan Pakistan'daki sel felaketine ilişkin açıklama
Dedektif anne tacizciyi sigara kokusundan buldu! İstismarcı ünlü fenomenin ağabeyi çıktı

Dedektif anne tacizciyi sigara kokusundan buldu! İstismarcı ünlü fenomenin ağabeyi çıktı

Tüm dünya izledi! Tetik çekildi: Eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner’e suikast girişimi

Tüm dünya izledi! Tetik çekildi: Eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner’e suikast girişimi

Thodex'in kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk’ta mahkemeye çıktı

Thodex'in kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk’ta mahkemeye çıktı

ABD, Rusya ve Çin'in uzay silahları için toplanıyor

ABD, Rusya ve Çin'in uzay silahları için toplanıyor

Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu

Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu

2022 ALES/2 sonuçları açıklandı!

2022 ALES/2 sonuçları açıklandı!