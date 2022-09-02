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Trabzonspor, Ümraniyespor'u tek golle devirdi!

Süper Lig’de 5. haftanın açılış maçında Trabzonspor, zorlu Ümraniyespor deplasmanına konuk oldu. Ligin yeni ekibi Ümraniyespor, son şampiyon Trabzonspor’a kolay bir galibiyet şansı vermedi. Maçın ilk yarısı 0-0 sona ererken, ikinci yarıda yeni transfer Trezeguet, takımına galibiyeti getiren golü attı. Bu sonuçla bordo-mavili ekip puanını 10’a yükseltti. Ümraniyespor ise 1 puanda kaldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Ekleme: 2.09.2022 - 23:08 Güncelleme: 2.09.2022 - 23:11 / Editör: Ozge Selin
Son dakika haberleri… Süper Lig'de 5. hafta heyecanı başladı. Haftanın açılış maçında Ümraniyespor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısında iki takım da etkili pozisyonlara girmeyi başaramadı. İkinci yarıya ise Trabzonspor değişikliklerle başladı.

60. dakikada Bakasetas'ın şutunda topu sektiren Serkan Kırıntılı, takımının gol yemesine sebep oldu. Seken topu yeni transfer Trezeguet tamamladı.

Mısırlı futbolcu, Trabzonspor formasıyla ilk golünü de Ümraniyespor'a atmış oldu. Bu sonuçla bordo-mavili ekip puanını 10'a yükseltti. Ümraniyespor ise 1 puanda kaldı.

Öte yandan Trabzonspor yeni transferi Umut Bozok, ikinci yarıda oyuna dahil olarak Trabzonspor formasını ilk kez giydi. Bir diğer yeni transfer Maxi Gomez de maçı kulübede tamamladı.

Sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşılan Yusuf Yazıcı ise mücadeleyi tribünden takip etti.

Trabzonspor, Ümraniyespor'u tek golle devirdi!

MAÇ SONUCU | ÜMRANİYESPOR 0-1 TRABZONSPOR

GOL | 60' Trezeguet

10. dakikada Gbamin'in yay içinden yerden sert şutunda, top yan direk dibinden auta gitti.

11. dakikada Bardhi'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Trezeguet'nin sol ayağıyla şutunda, kaleci Serkan meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

32. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas'ın sağ ayağıyla şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

İlk yarı, golsüz eşitlikle sona erdi.
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