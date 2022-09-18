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Trabzonspor'dan müthiş geri dönüş! Fırtına, 90+8'de Gaziantep'i yıktı...

Süper Lig’in 7. haftasında son şampiyon Trabzonspor, ligin zorlu takımlarından Gaziantep FK’yı sahasında ağırladı. Maçın ilk dakikalarında üst üste bulduğu gollerle 2-0 öne geçen konuk ekip, bordo-mavililere adeta şoku yaşattı. Hızlı toparlanan Trabzonspor, Trezeguet ve Bakasetas’ın golleriyle maçı 2-2’ye getirmeyi başardı. Maçın son anlarında rakibine büyük baskı kuran bordo-mavililer, 90+8'de Marc Bartra ile galibiyet golünü attı ve 3-2 kazanmayı başardı.

Ekleme: 18.09.2022 - 20:15 Güncelleme: 18.09.2022 - 20:17 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de futbol heyecanı devam ediyor. Son şampiyon Trabzonspor, ile Gaziantep FK arasında nefesleri kesen bir mücadele oynandı.

Tam 5 golün atıldığı karşılaşmada Trabzonspor, 90+8'de attığı golle 3 puana ulaşmayı başardı. Galibiyet, Marc Bartra'nın kafa vuruşuyla geldi. Rakibini 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, puanını 13'e yükseltti.

Maça hızlı başlayan konuk ekip, Maxim ve Markovic ile bulduğu gollerle ilk dakikalarda 2-0'lık üstünlüğü sağladı.

14. dakikada ise Trabzonspor'da Trezeguet sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getirdi. İlk yarı sona ermeden penaltı kazanan Fırtına'da, Bakasetas topu ağlara göndermeyi başardı.

Maçın son dakikalarında rakibine büyük baskı kuran Abdullah Avcı ve öğrencileri, 90+8'de Marc Bartra ile 3 puana ulaştı.

Bu sonuçla Trabzonspor, puanını 13 yaptı. Gaziantep FK ise 11 puanda kaldı.

Trabzonspor'dan müthiş geri dönüş! Fırtına, 90+8'de Gaziantep'i yıktı...









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