Trabzonspor'dan müthiş geri dönüş! Fırtına, 90+8'de Gaziantep'i yıktı...

Süper Lig'de futbol heyecanı devam ediyor. Son şampiyon Trabzonspor, ile Gaziantep FK arasında nefesleri kesen bir mücadele oynandı.Tam 5 golün atıldığı karşılaşmada Trabzonspor, 90+8'de attığı golle 3 puana ulaşmayı başardı. Galibiyet, Marc Bartra'nın kafa vuruşuyla geldi. Rakibini 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, puanını 13'e yükseltti.Maça hızlı başlayan konuk ekip, Maxim ve Markovic ile bulduğu gollerle ilk dakikalarda 2-0'lık üstünlüğü sağladı.14. dakikada ise Trabzonspor'da Trezeguet sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getirdi. İlk yarı sona ermeden penaltı kazanan Fırtına'da, Bakasetas topu ağlara göndermeyi başardı.Maçın son dakikalarında rakibine büyük baskı kuran Abdullah Avcı ve öğrencileri, 90+8'de Marc Bartra ile 3 puana ulaştı.Bu sonuçla Trabzonspor, puanını 13 yaptı. Gaziantep FK ise 11 puanda kaldı.