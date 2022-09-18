Trabzonspor'dan müthiş geri dönüş! Fırtına, 90+8'de Gaziantep'i yıktı...
Süper Lig’in 7. haftasında son şampiyon Trabzonspor, ligin zorlu takımlarından Gaziantep FK’yı sahasında ağırladı. Maçın ilk dakikalarında üst üste bulduğu gollerle 2-0 öne geçen konuk ekip, bordo-mavililere adeta şoku yaşattı. Hızlı toparlanan Trabzonspor, Trezeguet ve Bakasetas’ın golleriyle maçı 2-2’ye getirmeyi başardı. Maçın son anlarında rakibine büyük baskı kuran bordo-mavililer, 90+8'de Marc Bartra ile galibiyet golünü attı ve 3-2 kazanmayı başardı.
Süper Lig'de futbol heyecanı devam ediyor. Son şampiyon Trabzonspor, ile Gaziantep FK arasında nefesleri kesen bir mücadele oynandı.
Tam 5 golün atıldığı karşılaşmada Trabzonspor, 90+8'de attığı golle 3 puana ulaşmayı başardı. Galibiyet, Marc Bartra'nın kafa vuruşuyla geldi. Rakibini 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, puanını 13'e yükseltti.
Maça hızlı başlayan konuk ekip, Maxim ve Markovic ile bulduğu gollerle ilk dakikalarda 2-0'lık üstünlüğü sağladı.
14. dakikada ise Trabzonspor'da Trezeguet sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getirdi. İlk yarı sona ermeden penaltı kazanan Fırtına'da, Bakasetas topu ağlara göndermeyi başardı.
Maçın son dakikalarında rakibine büyük baskı kuran Abdullah Avcı ve öğrencileri, 90+8'de Marc Bartra ile 3 puana ulaştı.
Bu sonuçla Trabzonspor, puanını 13 yaptı. Gaziantep FK ise 11 puanda kaldı.
Tam 5 golün atıldığı karşılaşmada Trabzonspor, 90+8'de attığı golle 3 puana ulaşmayı başardı. Galibiyet, Marc Bartra'nın kafa vuruşuyla geldi. Rakibini 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, puanını 13'e yükseltti.
Maça hızlı başlayan konuk ekip, Maxim ve Markovic ile bulduğu gollerle ilk dakikalarda 2-0'lık üstünlüğü sağladı.
14. dakikada ise Trabzonspor'da Trezeguet sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getirdi. İlk yarı sona ermeden penaltı kazanan Fırtına'da, Bakasetas topu ağlara göndermeyi başardı.
Maçın son dakikalarında rakibine büyük baskı kuran Abdullah Avcı ve öğrencileri, 90+8'de Marc Bartra ile 3 puana ulaştı.
Bu sonuçla Trabzonspor, puanını 13 yaptı. Gaziantep FK ise 11 puanda kaldı.