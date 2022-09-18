Son dakika: Fenerbahçe - Alanyaspor maçının 11'leri belli oldu!

Son dakika haberi... Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Alanyaspor'u ağırlayacak. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20:00'de başlayacak. Mücadeleye kısa bir süre kala, her iki takımın da 11'leri belli oldu. İşte Fenerbahçe - Alanyaspor maçının ilk 11'leri ve öne çıkan detayları...

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, ligin güçlü ekiplerinden Alanyaspor'u ağırlayacak.





Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20:00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetecek.



Süper Lig'de geçen haftayı bay geçen sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi grup mücadelesinde Fransa Ligue 1'in etkili ekiplerinden Rennes ile karşılaşmış ve mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrılmıştı.



Süper Lig'in 5. haftasında Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Jorge Jesus'un öğrencileri, haftaya 10 puanla 7. sırada girdi.



Diğer yandan iki haftalık puan hasretinin ardından MKE Ankaragücü galibiyetiyle 3 puanı hatırlayan Alanyaspor'da moraller yerinde. Francesco Farioli yönetiminde, geride kalan 6 haftada 2 galibiyet 2 beraberlikle 8 puan toplayan Akdeniz temsilcisi, bu puanların yarısını ise deplasmanda elde etti.



İŞTE İLK 11'LER

Mücadeleye kısa bir süre kala, her iki takımın da 11'leri belli oldu.



Fenerbahçe: Altay, Alioski, Szalai, Gustavo, Ferdi, Crespo, Arao, Rossi, Emre Mor, Valencia, Pedro



Corendon Alanyaspor: Runarsson, Balkovec, Fatih, Furkan, Pereira, Fer, Efkan, Zinedine Ferhat, Efecan, Candeias, Eduardo









