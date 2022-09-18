Fenerbahçe'den Alanyaspor kalesine 5 gol!

Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Alanyaspor'u ağırladı. Sarı lacivertliler, mücadeleden 5-0 galibiyet ile ayrıldı. Fener'in golleri Rossi, Gustavo Henrique, Crespo, Valencia ve İrfan Can Kahveci'den gelirken, Joao Pedro penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler mücadeleden 5-0 galip ayrıldı.



Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın gollerini Rossi, Gustavo Henrique, Crespo, Valencia ve İrfan Can Kahveci kaydetti.



1 DE PENALTI KAÇTI

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Joao Pedro, 45+2. dakikada yerde kaldığı pozisyonun ardından takımına penlatı kazandırdı. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Pedro, golü bulamadı.



VALENCIA ZİRVEDE

Sezona bomba gibi başlayan Enner Valencia, ligin 7. haftasında ulaştığı 7 golle gol krallığı yarışında zirvede yer aldı.



ÖNCE PENALTI VERİLDİ SONRA İPTAL EDİLDİ



Karşılaşmanın 90+2. dakikasında Alanyaspor'un etkili geldiği pozisyonda bir Alanyasporlu yerde kaldı ve hakem Hüseyin Göçek penaltı düdüğünü çaldı. Alioski'nin sarı kart da gördüğü pozisyon, ofsayt sebebi ile iptal edildi.



SÜRPRİZ SEREMONİ



Sarı lacivertlilerde Attila Szalai, seremoniye elinde bir tablet ile çıktı. Tablette, SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisini sürdüren 9 yaşındaki minik Utku, teknoloji yoluyla seremonideki yerini aldı.



Fenerbahçe, hastalığı olan miniğin seremoniye çıkma hayalini bu yolla geliştirmiş oldu.

