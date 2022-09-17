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Kartal deplasmanda galibiyet peşinde! İstanbulspor - Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, İstanbulspor'a konuk oluyor. Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları devam eden Rachid Ghezzal, Dele Alli ve Atiba Hutchinson maç kadrosunda yer almıyor. Cezasını tamamlayan Josef de Souza ise kadroda bulunuyor. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Ekleme: 17.09.2022 - 18:57 Güncelleme: 17.09.2022 - 18:59 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor'un konuğu oluyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Josef, Salih Uçan, Gedson, Muleka, N'Koudou, Weghorst.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları devam eden Rachid Ghezzal, Dele Alli ve Atiba Hutchinson forma giyemeyecek. Cezasını tamamlayan Josef de Souza ise karşılaşmada görev yapabilecek.

Geçen hafta Medipol Başakşehir maçında kırmızı kart gören teknik direktör Valerien Ismael, mücadeleyi tribünden takip edecek. Beşiktaş maça yardımcı antrenör Adam Murray idaresinde çıkacak.
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