Galatasaraylı futbolcu için iki ülkenin gözlemcileri stadyuma geldi...

Galatasaray'ın Konyaspor ile oynadığı Süper Lig maçı sarı kırmızılıların yıldızı Sacha Boey için ayrı bir önem taşıyor. Bunun sebebi genç futbolcunun iki milli takımın gözlemcileri tarafından takip ediliyor olması.

Galatasaray'ın genç futbolcusu Sacha Boey, performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Başarılı sağ bek, sezon başından bu yana devam eden iyi formunu Konyaspor maçında da yaptığı asistle sürdürdü.



Öte yandan Boey ile ilgili önemli bir bilgi de ortaya çıktı. Genç futbolcunun Dünya Kupası öncesinde Fransa ve Kamerun Milli Takımı tarafından takip edildiği aktarıldı. Kamerun'un milli takım teklifini henüz kabul etmeyen oyuncunun Fransa'dan davet beklediği belirtildi.



Hatırlanacağı üzere Kamerun Teknik Direktörü Rigobert Song, önceki günlerde Boey ile ilgilendiklerini ancak oyuncunun henüz kendilerine olumlu yanıt vermediğini ifade etmişti.