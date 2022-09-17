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Beşiktaş deplasmanda 1 puana razı oldu!

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların gollerini Kevin N'Koudou ve Wout Weghorst atarken İstanbulspor'un gollerini ise Ersin Destanoğlu (k.k.) ve Ali Yaşar kaydetti.

Ekleme: 17.09.2022 - 22:22 Güncelleme: 17.09.2022 - 22:24 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, İstanbulspor'a konuk oldu. Karşılaşmadan kazanan çıkmazken maç 2-2 berabere bitti. Siyah-beyazlıların gollerini 8'de Kevin N'Koudou ve 39'da Wout Weghorst atarken İstanbulspor'un gollerini ise 26'da Ersin Destanoğlu (k.k.) ve 86'da Ali Yaşar kaydetti.

Bu sonuçla ligde son 2 maçını da kazanamayan Beşiktaş, puanını 14 yaptı. İstanbulspor ise 5 puana ulaştı.

Beşiktaş deplasmanda 1 puana razı oldu!

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Weghorst'un ceza yayı üzerinde düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen N'Koudou'nun yerden sert şutunda kaleci Jensen tuttuğu topu elinden kaçırınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

19. dakikada savunmanın arkasına atılan topla sağdan ceza sahasına giren Topalli'nin vuruşunda top kaleci Ersin'de kaldı.

26. dakikada İstanbulspor'un beraberlik golü geldi. Sağ taraftan gönderilen uzun topla ceza sahası dışı sol çaprazında buluşan Emir Kaan Gültekin'in sert şutunda yan direğe çarpan meşin yuvarlak, kaleci Ersin'in sırtına çarparak ağlarla buluştu: 1-1.

38. dakikada İstanbulspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı hava topunu önünde bulan Weghorst'un ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya vuruşunda kaleci ayağıyla topa müdahale ederek golü önledi.

39. dakikada Masuaku'nun ceza yayı çevresinden savunmanın arkasına attığı topla ceza sahasına giren Fernandes'in altıpas önüne gönderdiği topu Weghorst, tek vuruşla ağlara gönderdi: 1-2. Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş 2-1 önde tamamladı.
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