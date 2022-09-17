Antalyaspor- Adana Demirspor maçında ilk 11'ler belli oldu!

Antalyaspor ve Adana Demirspor’un kadroları belli oldu.

Spor Toto Süper Lig’in yedinci haftasında sahasında Adana Demirspor’u ağırlayacak olan Antalyaspor’un kadrosu belli oldu.



Fraport TAV Antalyaspor – Adana Demirspor mücadelesi beIN Sports HD 2 kanalından yayınlanacak. Mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Maçın VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun.



İşte İlk 11'ler...



FTA Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Güray, Soner, Fredy, Ndao, Ghacha, Luiz Adriano, Haji



Yedekler: Alperen, Floranus, Cemali, Gökdeniz, Ufuk, Larsson, Nakajima, Luyindama, Sinan, Hakan





Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Rakitskyi, Samet, Rodrigues, Ndiaye, Gökhan, Yusuf, Onyekuru, Belhanda, Emre



Yedekler: Vedat, Abdurrahim, İsmail, Semih, Stambouli, Bjarnason, Akintola, Gulbrandsen, Britt, Dzyuba