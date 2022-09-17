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Antalyaspor- Adana Demirspor maçında ilk 11'ler belli oldu!

Antalyaspor ve Adana Demirspor’un kadroları belli oldu.

Ekleme: 17.09.2022 - 19:13 Güncelleme: 17.09.2022 - 19:18 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig’in yedinci haftasında sahasında Adana Demirspor’u ağırlayacak olan Antalyaspor’un kadrosu belli oldu.

Fraport TAV Antalyaspor – Adana Demirspor mücadelesi beIN Sports HD 2 kanalından yayınlanacak. Mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Maçın VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun.

İşte İlk 11'ler... 

FTA Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Güray, Soner, Fredy, Ndao, Ghacha, Luiz Adriano, Haji

Yedekler: Alperen, Floranus, Cemali, Gökdeniz, Ufuk, Larsson, Nakajima, Luyindama, Sinan, Hakan


Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Rakitskyi, Samet, Rodrigues, Ndiaye, Gökhan, Yusuf, Onyekuru, Belhanda, Emre

Yedekler: Vedat, Abdurrahim, İsmail, Semih, Stambouli, Bjarnason, Akintola, Gulbrandsen, Britt, Dzyuba
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