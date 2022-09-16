Taha Akgül dünya şampiyonu oldu!

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, rakibi Munkhtur'u 6-2 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, altın madalya kazandı.



Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonun yedinci gününde Taha, serbest stil 125 kilo finalinde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile karşılaştı.



Star Arena'daki günün son müsabakasında rakibini 6-2 yenen Taha, kariyerindeki üçüncü dünya şampiyonluğunu elde etti.



Taha Akgül, daha önce 2014 ve 2015 yıllarında dünya şampiyonu olmuştu.



Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi, bu yıl Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 9. Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.



Taha Akgül, Sırbistan'daki organizasyonda ikinci turda Macar Daniel Ligeti'yi 4-0, çeyrek finalde Kanadalı Amarveer Dhesi'yi 8-2, yarı finalde de son dünya şampiyonu İranlı Amir Zare'yi 4-2 yenmişti.



Türkiye, Dünya Güreş Şampiyonası'nda yedinci gün sonunda 4 altın ve 3 bronz olmak üzere 7 madalyaya ulaştı. Sırbistan'daki şampiyona 18 Eylül Pazar günü sona erecek.



Bakan Kasapoğlu tebrik etti



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül'ü kutladı.Bakan Kasapoğlu yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:



"Başkent Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda erkekler serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran milli güreşçimiz Taha Akgül kardeşimi canı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Salonda İstiklal Marşı'mızın yankılanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, devam eden şampiyonada mücadele eden sporcularımıza başarılar diliyorum."