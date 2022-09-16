Galatasaray, Konyaspor'u konuk ediyor! Zorlu maçta ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Nef Stadyumu'nda Konyaspor'u konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi Cimbom, son 4 maçta 10 puan kazanırken, İlhan Palut'un öğrencileri yeni sezonda yoluna gol yemeden devam ediyor. Saat 20.00'de başlayacak zorlu mücadelenin ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray'da yeni transfer Mauro İcardi de kadroda yer aldı. İşte tüm detaylar...

Süper Lig'in son 4 haftasında aldığı 3 galibiyet 1 beraberlikle 10 puan toplayarak zirve takibine devam eden Galatasaray , ligdeki en zorlu sınavlarından birini vermeye hazırlanıyor.



G.SARAY KAZANIRSA MAÇ FAZLASIYLA LİDER OLACAK



Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçında saat 20.00'da Galatasaray, kalesinde gol bile görmeyen sezonun namağlup lideri, Konyaspor'u konuk edecek.



Galatasaray, zorlu karşılaşmayı kazanması halinde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak.



Maç biletleri satışa çıktığı gibi tükendiği mücadelede Galatasaray'ın 11'i belli oldu. Yeni transfer Mauro İcardi ilk kez kadroda yer aldı.



Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis



Yedekler: Okan, Dubois, Midtsjo, Seferovic, Berkan, Rashica, Yusuf, Abdülkerim, Barış, İcardi